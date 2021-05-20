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Бондаренко: Играть за страну - большая честь. Отдаю все силы, чтобы остаться в заявке сборной Украины на Евро

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Атмосфера в национальной команде положительная

Бондаренко: Играть за страну - большая честь. Отдаю все силы, чтобы остаться в заявке сборной Украины на Евро

Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов

Новина українською

Полузащитник сборной Украины Артем Бондаренко рассказал об атмосфере в команде во время тренировочного процесса в рамках подготовки к Евро-2020.

"Все просто замечательно. Я приобретаю невероятного опыта и получаю большое удовольствие от работы как с тренерским штабом, так и с партнерами. Всегда, когда ты приходишь в новую команду, тренер ставит перед тобой какие-то свои требования и хочет, чтобы ты их выполнял. Поэтому мы слушаем, разбираемся и стараемся следовать им.

Атмосфера в сборной очень положительная, можно сказать - супер. Душа радуется. Друзья и партнеры из "Мариуполя" часто пишут, интересуются, как у меня дела. Когда я уезжал в лагерь национальной команды, тренеры мариупольцев пожелали мне удачи и отметили, что все в моих силах, и при надлежащей работы все должно быть хорошо.

Играть за страну - это большая честь. Я отдаю все силы и делаю все, что от меня зависит, чтобы остаться в списке команды на Евро-2020. А дальше уже как будет" - сказал Артем Бондаренко.

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В статье: Украина Артем Бондаренко
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Источник:
УАФ

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Комментарии (2)
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тутти-10 (Сумська область)
20.05.2021 в 14:47
Хто ти?
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Artemanat (Кривой Рог)
20.05.2021 в 14:35
Лучше его оставить,чем баночника Коваленко!
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