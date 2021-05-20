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Матвиенко: Тренерский штаб все хорошо и качественно объясняет, поэтому никаких проблем нет

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Украинец рассказал о подготовке команды к чемпионату Европы

Матвиенко: Тренерский штаб все хорошо и качественно объясняет, поэтому никаких проблем нет

Павло Кубанов / УАФ

Новина українською

Защитник сборной Украины Николай Матвиенко рассказал о ходе тренировочного процесса в команде в рамках подготовки к Евро-2020.

"У нас всего пять выходных было, а у ребят из "Динамо"- вообще два или три. Поэтому постепенно вливаемся в процесс и ежедневно увеличиваем нагрузку. Но усталости нет, такая работа. Надеюсь, что ко второму сбору подойдем в полной готовности.

Наш тренерский штаб все очень хорошо, качественно объясняет. С первого дня понимаем, что надо делать, поэтому никаких проблем нет. Мы собрались раньше, чем другие сборные, и, наверное, у тренеров есть план работы на этот отрезок времени. Наше дело - двигаться по этому плану. Надеюсь, что это принесет нам положительный результат.

У нас будет четыре выходных, и я планирую провести их в кругу семьи. Ведь в дальнейшем будет длительный период в отъезде ", — сказал Матвиенко.

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В статье: Украина Николай Матвиенко
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Источник:
УАФ

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Комментарии (1)
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dazo65
20.05.2021 в 17:28
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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