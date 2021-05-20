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Игроки сборной Украины в вышиванках приглашают болельщиков на матч с Бахрейном - ВИДЕО
Поединок состоится в воскресенье
facebook.com/alex.glyvynskyy
Игроки
Сделали это игроки довольно оригинально – в вышиванках, так как именно сегодня отмечают день этой национальной рубашки.
"Приглашаем на игру с Бахрейном. В вышиванке", — обратился Степаненко к болельщикам сборной Украины.
Напомним, что матч Украина — Бахрейн пройдет на ОСК "Металлиста". Стартовый свисток поединка прозвучит в 21:00.
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