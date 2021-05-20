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Игроки сборной Украины в вышиванках приглашают болельщиков на матч с Бахрейном - ВИДЕО

Национальная сборная Украины
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Поединок состоится в воскресенье

Игроки сборной Украины в вышиванках приглашают болельщиков на матч с Бахрейном - ВИДЕО

facebook.com/alex.glyvynskyy

Новина українською

Игроки сборной Украины Сергей Сидорчук, Тарас Степаненко и Андрей Пятов пригласили болельщиков посетить товарищеский матч с Бахрейном, который состоится в воскресенье 23 мая в Харькове.

Сделали это игроки довольно оригинально – в вышиванках, так как именно сегодня отмечают день этой национальной рубашки.

"Приглашаем на игру с Бахрейном. В вышиванке", — обратился Степаненко к болельщикам сборной Украины.

Напомним, что матч Украина — Бахрейн пройдет на ОСК "Металлиста". Стартовый свисток поединка прозвучит в 21:00.

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В статье: Тарас Степаненко Андрей Пятов Украина Сергей Сидорчук Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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