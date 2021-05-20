Национальная сборная Украины
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Официально: Украина примет Северную Ирландию в Днепре, Кипр - в Харькове
УАФ утвердила место проведения двух товарищеских матчей сборной
ffu.ua
УАФ утвердила место проведения товарищеских матчей национальной
Игра Украина - Северная Ирландия состоится 3 июня в Днепре на стадионе "Днепр-Арена" (начало - в 21.00).
Матч Украина - Кипр пройдет 7 июня в Харькове на ОСК "Металлист" (19.00).
Также напомним, 23 мая сборная Украины, которая готовится к Евро-2020, в Харькове проведет товарищеский поединок с командой Бахрейна (21.00).
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Источник:УАФ
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