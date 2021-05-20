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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Официально: Украина примет Северную Ирландию в Днепре, Кипр - в Харькове

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

УАФ утвердила место проведения двух товарищеских матчей сборной

Официально: Украина примет Северную Ирландию в Днепре, Кипр - в Харькове

ffu.ua

Новина українською

УАФ утвердила место проведения товарищеских матчей национальной сборной Украины с командами Северной Ирландии и Кипра.

Игра Украина - Северная Ирландия состоится 3 июня в Днепре на стадионе "Днепр-Арена" (начало - в 21.00).

Матч Украина - Кипр пройдет 7 июня в Харькове на ОСК "Металлист" (19.00).

Также напомним, 23 мая сборная Украины, которая готовится к Евро-2020, в Харькове проведет товарищеский поединок с командой Бахрейна (21.00).

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В статье: Украина ОСК "Металлист" СК Днепр-1
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Источник:
УАФ

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