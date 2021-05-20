Буяльский: Конечно расстроился, что пропущу Евро, но Шевченко сказал, что на этом жизнь не заканчивается

Как уже сообщалось ранее, полузащитник "Динамо" Виталий Буяльский из-за травмы пропустит Евро-2020 . Причина - повреждение, которое футболист получил в финале Кубка Украины против луганской "Зари" (1:0).

Сам футболист так прокомментировал свою травму:

"В матче с "Зарей" получил удар по ноге. О том, что травмировался, не знал. Приехал в лагерь сборной, тренировался и бегал вместе со всеми на протяжении трех дней, но под конец занятий чувствовал сильную боль. В итоге оказалось, что там трещина...

Конечно расстроился, что пропущу чемпионат Европы. Но Андрей Николаевич Шевченко поддержал меня, сказал, что все будет хорошо, и на этом жизнь не заканчивается", - рассказал Виталий.