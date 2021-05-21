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Украина - Бахрейн. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча сборных
Украина - Бахрейн: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 23.05.2021 ⋊ Товарищеский матч на UA-Футбол
Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов
Большинство национальных европейских чемпионатов еще не завершились, но Украина – это особый случай. Уже две недели как финишировала УПЛ, а игроки национальной сборной (все, кроме легионеров) готовятся к Евро-2020.
Эта подготовка будет насыщена товарищескими матчами. Первый из них состоится через несколько дней против сборной Бахрейна.
Украина - Бахрейн. Когда и где состоится матч сборных
Украина и Бахрейн сыграют между собой в воскресенье, 23-го мая 2021-го года, в 21:00. Товарищеский матч сборных состоится в Харькове на ОСК "Металлист". Игру в небольшом количестве смогут посетить болельщики. Продажа билетов происходит онлайн.
Украина - Бахрейн. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча сборных
Прямую видеотрансляцию товарищеского матча сборных обеспечат телеканалы "Украина" и "Футбол 1". В Интернете матч можно будет посмотреть на платформах Oll.tv, MEGOGO, sweet.tv, Киевстар ТВ, Vodafone TV и прочее. На всех тех платформах, которые сотрудничают с телеканалами "Украина" или "Футбол 1".
Украина - Бахрейн. Альтернативная трансляция ОНЛАЙН
Для тех, у кого не будет доступа к видеоэфиру, предлагаем альтернативный метод следить за событиями матча. Матч-центр UA-Футбол >>> обеспечит онлайн текстовую трансляцию матча, а YouTube-канал "Подкасты UA-Футбол" >>> проведет аудио-репортаж – вы сможете в живом времени слушать о событиях на поле.
Также Вы можете посмотреть время выхода свежих спортивных событий на ТВ через интернет-ресурс TV Meta, где собраны самые просматриваемые каналы и представлена телепрограмма на неделю.
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