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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Украина - Бахрейн. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча сборных

Национальная сборная Украины
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Украина - Бахрейн: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 23.05.2021 ⋊ Товарищеский матч на UA-Футбол

Украина - Бахрейн. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча сборных

Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов

UA-Футбол
Новина українською

Большинство национальных европейских чемпионатов еще не завершились, но Украина – это особый случай. Уже две недели как финишировала УПЛ, а игроки национальной сборной (все, кроме легионеров) готовятся к Евро-2020.

Эта подготовка будет насыщена товарищескими матчами. Первый из них состоится через несколько дней против сборной Бахрейна.

Украина - Бахрейн. Когда и где состоится матч сборных

Украина и Бахрейн сыграют между собой в воскресенье, 23-го мая 2021-го года, в 21:00. Товарищеский матч сборных состоится в Харькове на ОСК "Металлист". Игру в небольшом количестве смогут посетить болельщики. Продажа билетов происходит онлайн.

Украина - Бахрейн. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча сборных

Прямую видеотрансляцию товарищеского матча сборных обеспечат телеканалы "Украина" и "Футбол 1". В Интернете матч можно будет посмотреть на платформах Oll.tv, MEGOGO, sweet.tv, Киевстар ТВ, Vodafone TV и прочее. На всех тех платформах, которые сотрудничают с телеканалами "Украина" или "Футбол 1".

Украина - Бахрейн. Альтернативная трансляция ОНЛАЙН

Для тех, у кого не будет доступа к видеоэфиру, предлагаем альтернативный метод следить за событиями матча. Матч-центр UA-Футбол >>> обеспечит онлайн текстовую трансляцию матча, а YouTube-канал "Подкасты UA-Футбол" >>> проведет аудио-репортаж – вы сможете в живом времени слушать о событиях на поле.

Также Вы можете посмотреть время выхода свежих спортивных событий на ТВ через интернет-ресурс TV Meta, где собраны самые просматриваемые каналы и представлена телепрограмма на неделю.

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В статье: Бахрейн
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