Степаненко: Тренерский штаб сборной Украины старается варьировать нагрузки

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко рассказал о том, как проходят первые сборы команды перед чемпионатом Европы.

"Утром, в основном, работа направлена на функциональное состояние, вечером - на тактику. Тренерский штаб старается варьировать нагрузки", - сказал Степаненко.

Напомним, что товарищеский матч Украина - Бахрейн состоится 23 мая, в Харькове. Начало - в 21:00 (киевское время).