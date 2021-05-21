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Степаненко: Тренерский штаб сборной Украины старается варьировать нагрузки
Подготовка команды Шевченко к Евро идет полным ходом
Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов
Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко рассказал о том, как проходят первые сборы команды перед чемпионатом Европы.
"Утром, в основном, работа направлена на функциональное состояние, вечером - на тактику. Тренерский штаб старается варьировать нагрузки", - сказал Степаненко.
Напомним, что товарищеский матч Украина - Бахрейн состоится 23 мая, в Харькове. Начало - в 21:00 (киевское время).
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Источник:ТК Футбол
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