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Сидорчук чистит бутсы, Пятов радуется атмосфере. ВИДЕО из раздевалки сборной Украины

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Обстановка в раздевалке национальной команды неповторимая

Сидорчук чистит бутсы, Пятов радуется атмосфере. ВИДЕО из раздевалки сборной Украины

Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов

Новина українською

Утром, 19 мая, футболисты сборной Украины провели занятия в тренажерном зале, а затем потренировались под проливным харьковским дождем на стадионе "Солнечный". Атмосфера в раздевалке национальной команды неповторимая, отмечается на канале Do Best!

На видео можно увидеть, как футболисты после изнурительной тренировки под дождем переодеваются и отдыхают. Полузащитник Сергей Сидорчук чистит бутсы, а голкипер Андрей Пятов радуется атмосфере.

"Это похоже на рассказы о старом добром британском футболе: в лютую непогоду после изнурительной тренировки героические грачи мужественно отдыхают на аскетических лавках.

Ну, по правде сказать, тренировалась сборная Украины действительно в дождь и ветер, хотя поле стадиона "Солнечный" в Харькове и не было английским болотом, а вот раздевалка и лавки действительно настоящие.

А, и привет Худжамову", - сказано на канале Do Best!

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В статье: Андрей Пятов Украина Георгий Бущан Сергей Сидорчук
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Источник:
Do Best!

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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
21.05.2021 в 12:29
А чого вже Сидорчук чистить бутси якщо це Коваленка робота?
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