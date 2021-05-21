Сидорчук чистит бутсы, Пятов радуется атмосфере. ВИДЕО из раздевалки сборной Украины

Утром, 19 мая, футболисты сборной Украины провели занятия в тренажерном зале, а затем потренировались под проливным харьковским дождем на стадионе "Солнечный". Атмосфера в раздевалке национальной команды неповторимая, отмечается на канале Do Best!

На видео можно увидеть, как футболисты после изнурительной тренировки под дождем переодеваются и отдыхают. Полузащитник Сергей Сидорчук чистит бутсы, а голкипер Андрей Пятов радуется атмосфере.