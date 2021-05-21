Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сидорчук чистит бутсы, Пятов радуется атмосфере. ВИДЕО из раздевалки сборной Украины
Обстановка в раздевалке национальной команды неповторимая
Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов
Утром, 19 мая, футболисты сборной Украины провели занятия в тренажерном зале, а затем потренировались под проливным харьковским дождем на стадионе "Солнечный". Атмосфера в раздевалке национальной команды неповторимая, отмечается на канале Do Best!
На видео можно увидеть, как футболисты после изнурительной тренировки под дождем переодеваются и отдыхают. Полузащитник Сергей Сидорчук чистит бутсы, а голкипер Андрей Пятов радуется атмосфере.
"Это похоже на рассказы о старом добром британском футболе: в лютую непогоду после изнурительной тренировки героические грачи мужественно отдыхают на аскетических лавках.
Ну, по правде сказать, тренировалась сборная Украины действительно в дождь и ветер, хотя поле стадиона "Солнечный" в Харькове и не было английским болотом, а вот раздевалка и лавки действительно настоящие.
А, и привет Худжамову", - сказано на канале Do Best!
Популярное сейчас
- Рыбка свободный агент, новый интерес к Лучкевичу. Трансферный центр украинского футбола: LIVE
- Шанс для Колоса и Ворсклы: в Лиге конференций будут бонусные очки
- Буяльский: Конечно расстроился, что пропущу Евро, но Шевченко сказал, что на этом жизнь не заканчивается
- "Увидев список, был ошеломлен". Хавбек Шахтера признался, что не ожидал вызова в сборную Украины
- Вот это отпуск! Карлос Де Пена пасет коров и жарит мясо на гриле. ВИДЕО
- Милевский зажег на свадьбе вратаря Миная. ФОТО
Новости по теме
- 11:15 Украинские Трубин, Тотовицкий, Кулач и другие. Символическая сборная УПЛ сезона 2020/21
- 16:55 Украинские Буяльский и три новичка. Шевченко назвал расширенный состав сборной на сбор перед Евро
- 14:01 Украинские Состав сборной: Мораес эффективнее Яремчука, отсутствие Конопли, Соболь снова на карандаше