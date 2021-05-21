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Национальная сборная Украины

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Один из спаррингов сборной Украины был под угрозой срыва

Национальная сборная Украины
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Встреча все-таки состоится

Один из спаррингов сборной Украины был под угрозой срыва

Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов

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Сборная Украины в рамках подготовки к Евро-2020 проведет три контрольных матча: против команд Бахрейна (23 мая), Северной Ирландии (3 июня) и команды Кипра (7 июня).

По информации источника, несколько дней назад проведение второго контрольного матча против североирландцев в Днепре было под угрозой срыва.

Дело в том, что у сборной Северной Ирландии отменился контрольный поединок против сборной Турции в Анталье, который должен был состояться 31 мая. После этой игры, не возвращаясь домой, британцы планировали лететь в Украину на матч с подопечными Андрея Шевченко.

После того как по вине турецкой стороны сорвался матч в Анталье, североирландцы из-за экономической целесообразности хотели отменить визит в Украину, однако украинская сторона была готова оплатить для соперника чартерный рейс и пребывание британцев в Украине.

К счастью, в итоге предстоящий спарринг Украина – Северная Ирландия не сорвался. Британская сборная заменила игру с командой Турции матчем против команды Мальты (31 мая), после которого североирландцы отправятся в Украину.

Отметим, что сборная Северной Ирландии не пробилась на Евро-2020, уступив в плей-офф команде Словакии.

Читайте такжеОфициально: Украина примет Северную Ирландию в Днепре, Кипр - в Харькове
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В статье: Украина Северная Ирландия
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