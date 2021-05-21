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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Кривцов: Шевченко иногда нас успокаивает, чтобы было меньше "искр" во время тренировок

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

В сборной все работают на 100 процентов

Кривцов: Шевченко иногда нас успокаивает, чтобы было меньше "искр" во время тренировок

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Защитник сборной Украины Сергей Кривцов рассказал о работе команды во время подготовки к Евро-2020.

"Конечно, хотелось бы, чтобы болельщики пришли на матч с Бахрейном. Я думаю, они, как и мы, соскучились по большому футболу, за играми национальной сборной с фанатами на трибунах. Хотелось бы наконец снова почувствовать эту атмосферу.

Сейчас уже больше приходим к тактическим занятиям и игровым сериям. Я думаю, плавно нас подводят к контрольным поединкам.

Благо, есть достаточно времени на подготовку. Сейчас нет никакого нагнетания или накрутки. Мы готовимся в обычном режиме, все прекрасно понимают важность даже этих товарищеских матчей. Это такой фундамент для выступления на чемпионате Европы.

Как справляются молодые игроки? Вы видели, Георгий Судаков лучше всех провел тест "йо-йо", поэтому, думаю, физические нагрузки они переносят очень легко.

Конкуренция должна быть во всех командах, никому она вреда не приносила. Напротив, никто не дает себе расслабиться, все работают на 100 процентов. Даже Андрей Шевченко, бывает, успокаивает нас, чтобы было меньше "искр" на поле, подкатов и жестких единоборств, чтобы, не дай Бог, никто не травмировался", — сказал Кривцов.

Напомним, что накануне Евро сборная Украины проведет спарринги с Бахрейном, Северной Ирландией и Кипром. На самом чемпионате Европы подопечные Андрея Шевченко попали в группу к Нидерландам, Австрии и Северной Македонии.

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В статье: Сергей Кривцов Украина Шахтер (Донецк)
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Источник:
УАФ

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Комментарии (1)
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Maldini (Киев)
21.05.2021 в 20:58
Три ничьи сборной-вот это успех!Наконец-то на Бахрейне "оторвёмся!"В рейтинге ФИФА-99 МЕСТО!Зато "богатая.золотая страна-поэтому премиальные будут ХОРОШИМИ,а может снова будет ничья,но с "БАБКАМИ!"
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