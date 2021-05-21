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Павелко: На сегодняшний день никаких переговоров или разговоров об уходе Шевченко нет

Национальная сборная Украины
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В УАФ надеются, что Андрей Николаевич доработает до ЧМ-2022, но продление контракта еще не подписано

Павелко: На сегодняшний день никаких переговоров или разговоров об уходе Шевченко нет

ffu.ua

Новина українською

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал о новом контракте для главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко и слухах о возможном уходе специалиста.

"У нас с Шевченко есть действующий контракт, действительно, в нем есть опция продления до чемпионата мира в Катаре. Я совершенно недавно разговаривал с Шевченко по этому поводу, в его намерениях ничего не поменялось.

Это очень хорошо, потому что игроки и все наши болельщики должны знать, что сборная останется с тем же тренерским штабом, к которому все привыкли. На сегодняшний день я не вижу никаких предпосылок к тому, чтобы Андрей Николаевич и его тренерский штаб не доработали контракт до конца отбора к чемпионату мира и, надеюсь, участия на чемпионате мира.

Такая договоренность на сегодняшний день, но мы понимаем, что это жизнь и что завтра интерес к нашему штабу может возрасти. В этом случае будем принимать какое-то решение.

Еще раз, на сегодняшний день никаких переговоров или разговоров об уходе нет", – сказал Павелко.

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В статье: Андрей Шевченко Украина Андрей Павелко
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Источник:
Великий футбол

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