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Сборная Украины на Евро-2020 сыграет в новой форме
Она будет иметь украинскую энергетику
joma.ua
Президент УАФ Андрей Павелко заявил, что на Евро-2020
"Конечно, у сборной будет новая форма. Думаю, все болельщики с нетерпением ждут, когда увидят ее. С Бахрейном мы еще сыграем в старой форме - в белой экипировке, но хочу заинтриговать, что в ближайшие время будет презентация новой формы, в которой наша команда будет играть на Евро.
Мы согласовали ее с УЕФА и нашим техническим партнером. Она будет иметь украинскую энергетику", - сказал Павелко.
Напомним, что техническом спонсором УАФ является фирма Joma.
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