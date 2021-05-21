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Сборная Украины на Евро-2020 сыграет в новой форме

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Она будет иметь украинскую энергетику

Сборная Украины на Евро-2020 сыграет в новой форме

joma.ua

Новина українською

Президент УАФ Андрей Павелко заявил, что на Евро-2020 сборная Украины сыграет в новой форме.

"Конечно, у сборной будет новая форма. Думаю, все болельщики с нетерпением ждут, когда увидят ее. С Бахрейном мы еще сыграем в старой форме - в белой экипировке, но хочу заинтриговать, что в ближайшие время будет презентация новой формы, в которой наша команда будет играть на Евро.

Мы согласовали ее с УЕФА и нашим техническим партнером. Она будет иметь украинскую энергетику", - сказал Павелко.

Напомним, что техническом спонсором УАФ является фирма Joma.

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В статье: Украина Андрей Павелко
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Источник:
Великий футбол

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Комментарии (3)
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Olegyurchak (Хмельницький )
21.05.2021 в 19:55
Вболівальники з нетерпінням хочуть побачити якість гри, а форма, то таке.
Ответить
+2
0
oleg.m.3972 (Харьков)
21.05.2021 в 19:41
Шмат сала на сердце ?
Ответить
+3
-6
TIRAN (Донецк (Украина!))
21.05.2021 в 20:07
шматоваленко и саленко в роли моделей
Ответить
+1
0


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