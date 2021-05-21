Сборная Украины на Евро-2020 сыграет в новой форме

Президент УАФ Андрей Павелко заявил, что на Евро-2020 сборная Украины сыграет в новой форме.

"Конечно, у сборной будет новая форма. Думаю, все болельщики с нетерпением ждут, когда увидят ее. С Бахрейном мы еще сыграем в старой форме - в белой экипировке, но хочу заинтриговать, что в ближайшие время будет презентация новой формы, в которой наша команда будет играть на Евро.

Мы согласовали ее с УЕФА и нашим техническим партнером. Она будет иметь украинскую энергетику", - сказал Павелко.