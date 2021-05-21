Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"С Бухарестом понятно, с Амстердамом есть вопросы" - Павелко рассказал, как украинским болельщикам попасть на Евро
В Нидерланды пробраться будет непросто
Президент УАФ Андрей Павелко рассказал о возможности посещения матчей Евро-2020 болельщиками
"Мы все понимаем, что "ковид" внес свои корректировки в футбольные планы. Решения по ковидным протоколам будут принимать правительства тех городов, в которых состоятся матчи. С Бухарестом нам более-менее понятно, а с Амстердамом пока есть вопросы. Нет четкого понимания, как негражданам ЕС попасть на матчи. Нидерланды ограничивают въезд для неграждан ЕС.
Но мы все равно готовим нашу небольшую делегацию от Украины, которая по системе УЕФА "Football family" будет представлена. Сейчас прорабатываем вопрос, чтобы наши болельщики сумели попасть и в Нидерланды. В Бухаресте на сегодняшний день нужно сдать отрицательный тест на протяжении 48 часов и не находится более трех дней в стране. Мы сейчас занимаемся вопросом, как добраться нашим болельщикам в Бухарест. Будет создан колл-центр для болельщиков, чтобы они имели информацию, где будет находиться консул в Бухаресте и наши представители", - сказал Павелко.
Напомним, что Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Свой первый матч сборная Украины сыграет 13 июня против Нидерландов в Амстердаме. Также команду ждут еще два поединка группового этапа: против Северной Македонии 17 июня и Австрии 21 июня в Бухаресте.
Популярное сейчас
- Лунин попал в шорт-лист клуба Ла Лиги
- Забарный рассказал, почему Цитаишвили пока не удалось заиграть в Динамо
- Геллер: После судейства в матче с Олимпиком позвонил Павелко и сказал: "Андрюш, надо что-то делать"
- "Увидев список, был ошеломлен". Хавбек Шахтера признался, что не ожидал вызова в сборную Украины
- Невеста защитника Шахтера рассказала о щедром предложении сняться в порно
- Даша Савина: Между Супрягой и Бондарем никакого конфликта нет, между мной и Владом – тоже нет