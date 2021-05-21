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"Можно будет купить больше, чем квартиру" - Павелко рассказал о премиальных для сборной на Евро-2020
Но суммы не назвал
instagram.com/minaj_footballclub
Президент УАФ Андрей Павелко рассказал какие премиальные обещаны игрокам
Разговор шел в контексте фразы форварда Романа Яремчука, который сказал, что призовых за выход на сам Евро хватило бы на большую квартиру в Киеве.
"Все зависит от выступлений. Если будет сверхуспешное выступление, то это будут приличные призовые. Думаю, можно будет купить больше, чем квартиру. Желаю, чтобы ребята хорошо выступили и забрали все возможные призовые.
Конечно, чем дальше пройдут, тем больше призовые", - рассказал Павелко.
Напомним, что Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Свой первый матч сборная Украины сыграет 13 июня против Нидерландов в Амстердаме. Также команду ждут еще два поединка группового этапа: против Северной Македонии 17 июня и Австрии 21 июня в Бухаресте.
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