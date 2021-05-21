  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. "Можно будет купить больше, чем квартиру" - Павелко рассказал о премиальных для сборной на Евро-2020
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Можно будет купить больше, чем квартиру" - Павелко рассказал о премиальных для сборной на Евро-2020

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Но суммы не назвал

"Можно будет купить больше, чем квартиру" - Павелко рассказал о премиальных для сборной на Евро-2020

instagram.com/minaj_footballclub

Новина українською

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал какие премиальные обещаны игрокам сборной Украины за участие в Евро-2020, хотя и не назвал конкретные суммы.

Разговор шел в контексте фразы форварда Романа Яремчука, который сказал, что призовых за выход на сам Евро хватило бы на большую квартиру в Киеве.

"Все зависит от выступлений. Если будет сверхуспешное выступление, то это будут приличные призовые. Думаю, можно будет купить больше, чем квартиру. Желаю, чтобы ребята хорошо выступили и забрали все возможные призовые.

Конечно, чем дальше пройдут, тем больше призовые", - рассказал Павелко.

Напомним, что Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Свой первый матч сборная Украины сыграет 13 июня против Нидерландов в Амстердаме. Также команду ждут еще два поединка группового этапа: против Северной Македонии 17 июня и Австрии 21 июня в Бухаресте.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Андрей Павелко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Великий футбол

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...