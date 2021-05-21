Алан Патрик: болею за сборную Украины. Желаю ей выйти в финал Евро-2020

Полузащитник "Шахтера" Алан Патрик в интервью журналу "Футбол" заявил, что будет следить за Евро-2020 и болеть за сборную Украины.

— Вы будете больше следить за Копа Америка-2021 или Евро-2020?

— Естественно, я буду больше следить за выступлением моей сборной. Но Евро-2020 мне тоже интересно, я планирую посмотреть много матчей.

— Ваше отношение к тому, что на Копа Америка выступят Катар и Австралия?

— Это решение футбольной Конфедерации, КОНМЕБОЛ. Я не знаю, как на это реагировать. С положительной стороны это новый опыт, новая идея. Посмотрим, как оно будет.

— Кто выиграет Евро-2020? На кого ставите?

— Мой прогноз: победит кто-то из тройки: Бельгия, Франция и Испания. Это главные фавориты нынешнего Евро.

— Игры сборной Украины смо́трите?

— Всегда! Я симпатизирую ей и болею за сборную Украины. Здесь играют мои друзья и партнеры. Так что на Евро-2020 мои симпатии отданы сборной Украины. Желаю вашей команде выйти в финал!

— Вам никогда не поступало предложение от Федерации футбола Украины играть за нашу сборную?

— Нет.