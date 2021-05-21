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Тотовицкий: Все же видят, что из других команд, кроме Шахтера и Динамо, в сборную практически не вызывают
Хамбек Десны не особо надеялся получить вызов в сборную Украины
Полузащитник "
- В течение сезона многие говорили о том, что ты мог бы пригодиться сборной. Скажи честно, ждал вызова?
– Была маленькая надежда, но не особо рассчитывал.
- Почему?
- Все же видят, что из других команд, кроме "Шахтера" и "Динамо", футболистов практически не вызывают.
- Не думал о том, что у тебя аналогичная с Буяльским ситуация? Мол, в сборной попросту нет как такой позиции десятки?
– Я не играю именно десятого номера. Я не стою на месте и не отдаю с места передачи, как условный Озил. Я люблю движение, люблю открываться в свободные зоны и постоянно ищу мяч.
- Ты говорил, что центрфорвардом быть тоже не твое.
– Да. Я могу сыграть, если команде нужно, но мне тяжеловато там. Будковский хорошо ведет борьбу за мяч, мне это дается тяжелее. Мне комфортнее в центре или немного левее.
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