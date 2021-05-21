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Тотовицкий: Все же видят, что из других команд, кроме Шахтера и Динамо, в сборную практически не вызывают

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Хамбек Десны не особо надеялся получить вызов в сборную Украины

Тотовицкий: Все же видят, что из других команд, кроме Шахтера и Динамо, в сборную практически не вызывают

Новина українською

Полузащитник "Десны" Андрей Тотовицкий высказался о своих шансах пробиться в сборную Украины.

- В течение сезона многие говорили о том, что ты мог бы пригодиться сборной. Скажи честно, ждал вызова?

– Была маленькая надежда, но не особо рассчитывал.

- Почему?

- Все же видят, что из других команд, кроме "Шахтера" и "Динамо", футболистов практически не вызывают.

- Не думал о том, что у тебя аналогичная с Буяльским ситуация? Мол, в сборной попросту нет как такой позиции десятки?

– Я не играю именно десятого номера. Я не стою на месте и не отдаю с места передачи, как условный Озил. Я люблю движение, люблю открываться в свободные зоны и постоянно ищу мяч.

- Ты говорил, что центрфорвардом быть тоже не твое.

– Да. Я могу сыграть, если команде нужно, но мне тяжеловато там. Будковский хорошо ведет борьбу за мяч, мне это дается тяжелее. Мне комфортнее в центре или немного левее.

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В статье: Украина Андрей Тотовицкий Десна (Чернигов)
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Источник:
football.ua

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Комментарии (1)
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Dimka26 (Чернигов)
21.05.2021 в 22:33
Очень смелое заявление. Теперь точно в сборную не вызовут. но его слова достойны уважения. на этом евро очень откровенное лоббирование интересов динамо и шахтера. Самое забавное это то что когда Леднев играл за Зарю и был на пике - он никому не нужен был, а теперь когда на лавке плотно сидит - ооо чудо, он нужен Шевченко...
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