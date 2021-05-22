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Корниенко заболел ангиной, его дальнейшее пребывание в сборной под вопросом
И снова левый защитник
К сожалению, в команде есть очередные кадровые потери. Защитник "Шахтера" Виктор Корниенко заболел ангиной и отправлен на лечение.
Виктор провел несколько дней под наблюдением врачей сборной. Температура у игрока стабилизировалась, однако ему следует вернуться к нормальным физическим кондициям, после чего будет принято решение о его участии во втором подготовительном сборе национальной команды.
Отметим, что ранее из-за травмы покинул расположение команды защитник "Динамо" Виталий Буяльский,
Напомним, что в рамках сбора Украина 23 мая сыграет с Бахрейном в Харькове, 3 июня команда Шевченко примет Северную Ирландию в Днепре, а затем вернется в Харьков, где 7 июня сыграет с Кипром.
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