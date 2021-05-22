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ВИДЕО, как игроки сборной Украины пригласили болельщиков на стадион на матч против Бахрейна
На украинском языке
УАФ/Павло Кубанов
На официальном канале УАФ в YouTube появился ролик с обращения футболистов сборной Украины к болельщикам. Игроки приглашают фанов на трибуны ОСК "Металлист" на матч против Бахрейна.
В ролике приняли участие Илья Забарный, Александр Караваев, Николай Матвиенко, Тарас Степаненко, Богдан Леднев, Андрей Пятов и Николай Шапаренко. Все футболисты выступили на украинском языке.
Напомним, что товарищеская встреча между сборными Украины и Бахрейна состоится в воскресенье, 23 мая. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 на ОСК "Металлист" в Харькове.
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