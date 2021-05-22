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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ВИДЕО, как игроки сборной Украины пригласили болельщиков на стадион на матч против Бахрейна

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

На украинском языке

ВИДЕО, как игроки сборной Украины пригласили болельщиков на стадион на матч против Бахрейна

УАФ/Павло Кубанов

Новина українською

На официальном канале УАФ в YouTube появился ролик с обращения футболистов сборной Украины к болельщикам. Игроки приглашают фанов на трибуны ОСК "Металлист" на матч против Бахрейна.

В ролике приняли участие Илья Забарный, Александр Караваев, Николай Матвиенко, Тарас Степаненко, Богдан Леднев, Андрей Пятов и Николай Шапаренко. Все футболисты выступили на украинском языке.

Напомним, что товарищеская встреча между сборными Украины и Бахрейна состоится в воскресенье, 23 мая. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 на ОСК "Металлист" в Харькове.

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В статье: Национальная сборная Украины
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Комментарии (1)
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genpet (Николаев)
22.05.2021 в 12:20
Чого не провести гру вдома о 16-00 для зручності вболівальників? Економія електроенергії, болільники зможуть
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