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Национальная сборная Украины

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Украина – Бахрейн. АУДИО онлайн трансляция товарищеского матча

Национальная сборная Украины
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Украина – Бахрейн. АУДИО онлайн трансляция товарищеского матча

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Журналисты UA-Футбол прокомментируют спарринг между национальными сборными Украины и Бахрейна.

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Чемпионат Европы уже на носу, но кое-где еще не даже закончился клубный сезон. Товарищеские матчи позволят наставникам сборных более детально проанализировать физическое состояние футболистов и отработать некоторые тактические приемы. Кого мы увидим на поле в воскресенье? Ответ на этот и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 23 мая – в 20:55 по киевскому времени.

Комментаторы: Сергей Швец и Влад Петрушевский

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В статье: Андрей Шевченко Украина Товарищеский матч Евро-2020 спарринг Бахрейн Трансляция Аудио онлайн стрим
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