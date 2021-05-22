Украина – Бахрейн. АУДИО онлайн трансляция товарищеского матча

Журналисты UA-Футбол прокомментируют спарринг между национальными сборными Украины и Бахрейна.

Чемпионат Европы уже на носу, но кое-где еще не даже закончился клубный сезон. Товарищеские матчи позволят наставникам сборных более детально проанализировать физическое состояние футболистов и отработать некоторые тактические приемы. Кого мы увидим на поле в воскресенье? Ответ на этот и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 23 мая – в 20:55 по киевскому времени.

Комментаторы: Сергей Швец и Влад Петрушевский