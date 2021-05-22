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На матче Украина - Бахрейн будут присутствовать около 20 тысяч болельщиков
Продажа билетов онлайн уже закрыта
УАФ/Павло Кубанов
Национальная сборная Украины в воскресенье, 23 мая, проведет товарищеский матч против команды Бахрейна. Вице-президент УАФ Вадим Костюченко рассказал о подготовке к поединку:
"Ожидается очень интересная программа перед футбольным матчем, этим занимается "ФФУ Маркетинг". Будет очень интересно. Приглашаю болельщиков, билеты в продаже еще есть, но мало.
На стадионе "Металлист" ожидается около 20 тысяч болельщиков. На 50% заполнить трибуны нам позволила и местная власть, и Кабинет министров Украины. Желающих больше, но мы должны соблюдать нормы протокола. Те, кто придут, будут болеть и за себя и за того, кто не попал. Будет сумасшедшая поддержка нашей команды", - сказал Костюченко.
На данный момент онлайн продажа билетов уже недоступна. Поединок начнется 23 мая в 21:00.
Напомним, что ОСК "Металлист" вмещает 40 000 зрителей. На этом же стадионе также пройдет матч сборной Украины против Кипра 7 июня.
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