На матче Украина - Бахрейн будут присутствовать около 20 тысяч болельщиков

Национальная сборная Украины в воскресенье, 23 мая, проведет товарищеский матч против команды Бахрейна. Вице-президент УАФ Вадим Костюченко рассказал о подготовке к поединку:

"Ожидается очень интересная программа перед футбольным матчем, этим занимается "ФФУ Маркетинг". Будет очень интересно. Приглашаю болельщиков, билеты в продаже еще есть, но мало.

На стадионе "Металлист" ожидается около 20 тысяч болельщиков. На 50% заполнить трибуны нам позволила и местная власть, и Кабинет министров Украины. Желающих больше, но мы должны соблюдать нормы протокола. Те, кто придут, будут болеть и за себя и за того, кто не попал. Будет сумасшедшая поддержка нашей команды", - сказал Костюченко.