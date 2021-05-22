Шевченко: Кроме Буяльского - все здоровы. Еще у Корниенко ангина

Главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко поделился мыслями накануне товарищеского поединка против команды Бахрейна.

– Рады вернуться в Харьков. Подходит к концу первая часть подготовительного сбора. У меня большая просьба к харьковчанам прийти и поддержать команду завтра. Это очень важно для нас. Кроме Буяльского – все здоровы. Еще у Корниенко ангина, он пока покинул расположение сборной. Поедет домой, а дальше будем определяться.

– В какой футбол играет сборная Бахрейна?

– Я знаю, что у них португальский тренер. Опытный, хороший специалист. У нас мало информации про них, но эта игра больше нужна как подготовка. Мы будем больше сконцентрированы на нашу игру. Команда всю неделю была под серьезными нагрузками. Рассчитываю дать игровое время многим игрокам. По регламенту у нас будет возможность сделать 6 замен.

– Перенос Евро негативно или позитивно повлиял на сборную?

– Всегда будут плюсы и минусы. Может на клубном уровне это не так чувствуется, но на костяке сборной – ощутимо. Команда изменилась за год, добавилось много молодых игроков, выросла конкуренция.

У каждого будет шанс. Нам важно, чтобы основные игроки были в хорошей форме. Успех будет зависеть прежде всего от них и от количества травм.

– Как сейчас проходит день сборной? На что акцент?

– Описывать день не буду, это лишняя информация для соперника. Мы распланировали подготовку так, чтобы все игроки были подогнаны под один уровень. Оценили их состояние по приезду, определили программу подготовки. Команда провела очень хороший сбор. Завтра у нас контрольная игра, еще раз, она важна. Мы должны получить информацию о том, как повлиял этот сбор на состояние игроков.

– Какое у команды состояние после игр с Казахстаном и Финляндией?

– Это два разных турнира. Очень важно, чтобы команда переключилась и вообще не думала об этих играх. Мой тренерский штаб отреагирует на ошибки и введет коррективы. Была проблема с реализацией, в остальном, несмотря на результат, сборная провела три хороших игры. Но результат – важная составляющая специфики работы в сборной. Я всегда заострял внимание на менталитете, нельзя расслабляться в играх против более скромных соперников. Но недооценки со стороны ребят я не увидел, проблема – реализация. Будем работать с этим.

– Игроки которые не попадут в итоговый список на Евро сыграют против Кипра и Северной Ирландии?

– Надо посмотреть в регламенте. Я не готов к такому вопросу. Если можно – сыграют, – рассказал Шевченко.

Наша сборная сыграет против Бахрейна завтра, 23-го мая. Начало встречи - 21:00.