Сборная Украины во второй раз в истории сыграет в белой форме

Сборная Украины сегодня, 23 мая, проведет товарищескую игру против Бахрейна на ОСК "Металлист" в Харькове.

На предматчевом совещании команды определились с цветом формы. Сборная Украины сыграет в белых цветах (голкипер - в черном), а сборная Бахрейна - в красных (вратарь в зеленом).

Во второй раз в своей истории главная команда страны сыграет в белой форме. Впервые футболисты вышли в таких футболках на товарищеский матч с Нигерией в сентябре 2019-го года.

Поединок начнется в 21:00.