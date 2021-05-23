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Сборная Украины во второй раз в истории сыграет в белой форме
И снова в спарринге
ffu.ua
Сборная Украины сегодня, 23 мая, проведет товарищескую игру против Бахрейна на ОСК "Металлист" в Харькове.
На предматчевом совещании команды определились с цветом формы. Сборная Украины сыграет в белых цветах (голкипер - в черном), а сборная Бахрейна - в красных (вратарь в зеленом).
Во второй раз в своей истории главная команда страны сыграет в белой форме. Впервые футболисты вышли в таких футболках на товарищеский матч с Нигерией в сентябре 2019-го года.
Поединок начнется в 21:00.
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