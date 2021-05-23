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Яремчук заявил, что его повреждение оказалось незначительным
Нападающий приедет в сборную Украины
Фото: kaagent.be
Вчера, 22 мая, в решающем матче шестого тура группы Лиги Конференций бельгийского чемпионата "Мехелен" принимал "Гент". Нападающий гостей Роман Яремчук получил травму и был заменен на 79 минуте.
Правда, как заявил сам игрок в интервью "Футбол NEWS", его травма оказалась незначительной. Она не повредит его прибытию в лагерь сборной по графику.
Напомним, что главная команда страны сегодня сыграет матч против Бахрейна. Начало встречи в 21:00. После спарринга сборники получат три выходных дня, а затем снова соберутся вместе. На тот момент должны прибыть все футболисты из заявки, кроме Александра Зинченко, который примет участие в финале Лиги Чемпионов.
В уже завершенном сезоне Яремчук записал в свой актив 23 гола и восемь ассистов в 42 матчах во всех турнирах. В среднем он выполнял результативное действие каждые 113 минут.
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