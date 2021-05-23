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Яремчук заявил, что его повреждение оказалось незначительным

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Нападающий приедет в сборную Украины

Яремчук заявил, что его повреждение оказалось незначительным

Фото: kaagent.be

Новина українською

Вчера, 22 мая, в решающем матче шестого тура группы Лиги Конференций бельгийского чемпионата "Мехелен" принимал "Гент". Нападающий гостей Роман Яремчук получил травму и был заменен на 79 минуте.

Правда, как заявил сам игрок в интервью "Футбол NEWS", его травма оказалась незначительной. Она не повредит его прибытию в лагерь сборной по графику.

Напомним, что главная команда страны сегодня сыграет матч против Бахрейна. Начало встречи в 21:00. После спарринга сборники получат три выходных дня, а затем снова соберутся вместе. На тот момент должны прибыть все футболисты из заявки, кроме Александра Зинченко, который примет участие в финале Лиги Чемпионов.

В уже завершенном сезоне Яремчук записал в свой актив 23 гола и восемь ассистов в 42 матчах во всех турнирах. В среднем он выполнял результативное действие каждые 113 минут.

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В статье: Национальная сборная Украины Роман Яремчук Гент
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Источник:
Футбол News

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Комментарии (2)
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Ol-g (Одесса)
23.05.2021 в 11:50
Ок!!!
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Cherkasskiy (Черкаси)
23.05.2021 в 11:29
Отличная новость!
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