Яремчук заявил, что его повреждение оказалось незначительным

Вчера, 22 мая, в решающем матче шестого тура группы Лиги Конференций бельгийского чемпионата "Мехелен" принимал "Гент". Нападающий гостей Роман Яремчук получил травму и был заменен на 79 минуте.

Правда, как заявил сам игрок в интервью "Футбол NEWS", его травма оказалась незначительной. Она не повредит его прибытию в лагерь сборной по графику.

Напомним, что главная команда страны сегодня сыграет матч против Бахрейна. Начало встречи в 21:00. После спарринга сборники получат три выходных дня, а затем снова соберутся вместе. На тот момент должны прибыть все футболисты из заявки, кроме Александра Зинченко, который примет участие в финале Лиги Чемпионов.

В уже завершенном сезоне Яремчук записал в свой актив 23 гола и восемь ассистов в 42 матчах во всех турнирах. В среднем он выполнял результативное действие каждые 113 минут.