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Шевченко: Для меня заявка на Евро определена на 95%
Кто же те 5%?
Фото: УАФ /Автор - Павел Кубанов
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал состав команды на Евро-2020:
"У меня есть четкое понимание. Единственное, опять же, - состояние футболистов.
Значит, бывают такие моменты, как ситуация с Буяльским. Парень провел великолепный сезон. Мы его вызвали, потому что видим его необходимость в команде, но, к сожалению, он получил травму. Это негативно и для него, и для нас - не очень приятный момент.
Надеюсь, что таких моментов не будет. Для меня уже на 95% заявка тех, кто будет на Евро, определена", - сказал главный тренер.
Напомним, что Чемпионат Европы начнется для сборной Украины 13 июня матчем против Нидерландов в Амстердаме.
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