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Шевченко: Для меня заявка на Евро определена на 95%

Национальная сборная Украины
(3 голосов)

Кто же те 5%?

Шевченко: Для меня заявка на Евро определена на 95%

Фото: УАФ /Автор - Павел Кубанов

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал состав команды на Евро-2020:

"У меня есть четкое понимание. Единственное, опять же, - состояние футболистов.

Значит, бывают такие моменты, как ситуация с Буяльским. Парень провел великолепный сезон. Мы его вызвали, потому что видим его необходимость в команде, но, к сожалению, он получил травму. Это негативно и для него, и для нас - не очень приятный момент.

Надеюсь, что таких моментов не будет. Для меня уже на 95% заявка тех, кто будет на Евро, определена", - сказал главный тренер.

Напомним, что Чемпионат Европы начнется для сборной Украины 13 июня матчем против Нидерландов в Амстердаме.

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В статье: Андрей Шевченко Национальная сборная Украины
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Источник:
Футбол News

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Комментарии (5)
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YANKEE (Boston)
23.05.2021 в 13:37
Я так понимаю Витюша Коваленко 100 процентов в составе
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+2
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
23.05.2021 в 14:16
Родственнички подсуетились.
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+1
0
Olegyurchak (Хмельницький )
23.05.2021 в 13:02
Безус не потянет по блатным связям как Коваленко. Там свои "схемы".
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+1
-2
vgolovan (полтава)
23.05.2021 в 12:43
безус это даже не 5 процентов а 50 с его нынешней игрой только вот дебилы бельгийский чем не смотрят
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0
-1
Acsakal (Kharkov)
23.05.2021 в 11:56
Безуса візьми. БЕЗУСА! - Вік волі не бачити...
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+1
0


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