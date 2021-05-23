Шевченко: Для меня заявка на Евро определена на 95%

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал состав команды на Евро-2020:

"У меня есть четкое понимание. Единственное, опять же, - состояние футболистов.

Значит, бывают такие моменты, как ситуация с Буяльским. Парень провел великолепный сезон. Мы его вызвали, потому что видим его необходимость в команде, но, к сожалению, он получил травму. Это негативно и для него, и для нас - не очень приятный момент.

Надеюсь, что таких моментов не будет. Для меня уже на 95% заявка тех, кто будет на Евро, определена", - сказал главный тренер.