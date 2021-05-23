Национальная сборная Украины
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Бондаренко с Судаковым и седьмой номер для Леднева. Объявленная заявка сборной Украины на матч с Бахрейном
Попали все, кто на сборе
УАФ/Павло Кубанов
Сегодня состоится товарищеский матч на ОСК "Металлист", в котором сборная Украины будет принимать Бахрейн. Главный тренер хозяев Андрей Шевченко выбрал следующих игроки в итоговой заявки на встречу:
- Вратари: 1. Георгий Бущан, 12 Андрей Пятов, 23. Анатолий Трубин.
- Защитники: 2. Александр Сирота, 4. Сергей Кривцов, 13 Илья Забарный, 16 Виталий Миколенко, 18. Александр Тимчик, 19 Денис Попов, 21 Александр Караваев, 22 Николай Матвиенко.
- Полузащитники: 3. Георгий Судаков, 5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Богдан Леднев, 8. Артем Бондаренко, 10 Николай Шапаренко, 11. Марлос, 15. Виктор Цыганков, 17 Евгений Макаренко, 20. Александр Зубков.
- Нападающие: 9. Артем Беседин, 14 Артем Довбик.
Стартовый свисток прозвучит в 21:00. За матчем Вы можете следить на сайте UA-Футбол благодаря
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Источник:УАФ
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Комментарии (11)
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FC Energy (Новая Каховка)
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Olegyurchak (Хмельницький )
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YANKEE (Boston)
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Очманілий Заєць (Odessa)
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YANKEE (Boston)
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sergkir
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Hanter44 (Baburka)
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