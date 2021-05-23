Седьмой номер для Леднева и Бондаренко с Судаковым. Объявленная заявка сборной Украины на матч с Бахрейном

Сегодня состоится товарищеский матч на ОСК "Металлист", в котором сборная Украины будет принимать Бахрейн. Главный тренер хозяев Андрей Шевченко выбрал следующих игроки в итоговой заявки на встречу:

Вратари: 1. Георгий Бущан, 12 Андрей Пятов, 23. Анатолий Трубин.

1. Георгий Бущан, 12 Андрей Пятов, 23. Анатолий Трубин. Защитники: 2. Александр Сирота, 4. Сергей Кривцов, 13 Илья Забарный, 16 Виталий Миколенко, 18. Александр Тимчик, 19 Денис Попов, 21 Александр Караваев, 22 Николай Матвиенко.

2. Александр Сирота, 4. Сергей Кривцов, 13 Илья Забарный, 16 Виталий Миколенко, 18. Александр Тимчик, 19 Денис Попов, 21 Александр Караваев, 22 Николай Матвиенко. Полузащитники: 3. Георгий Судаков, 5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Богдан Леднев, 8. Артем Бондаренко, 10 Николай Шапаренко, 11. Марлос, 15. Виктор Цыганков, 17 Евгений Макаренко, 20. Александр Зубков.

3. Георгий Судаков, 5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Богдан Леднев, 8. Артем Бондаренко, 10 Николай Шапаренко, 11. Марлос, 15. Виктор Цыганков, 17 Евгений Макаренко, 20. Александр Зубков. Нападающие: 9. Артем Беседин, 14 Артем Довбик.