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Седьмой номер для Леднева и Бондаренко с Судаковым. Объявленная заявка сборной Украины на матч с Бахрейном

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Попали все, кто на сборе

Седьмой номер для Леднева и Бондаренко с Судаковым. Объявленная заявка сборной Украины на матч с Бахрейном

УАФ/Павло Кубанов

Новина українською

Сегодня состоится товарищеский матч на ОСК "Металлист", в котором сборная Украины будет принимать Бахрейн. Главный тренер хозяев Андрей Шевченко выбрал следующих игроки в итоговой заявки на встречу:

  • Вратари: 1. Георгий Бущан, 12 Андрей Пятов, 23. Анатолий Трубин.
  • Защитники: 2. Александр Сирота, 4. Сергей Кривцов, 13 Илья Забарный, 16 Виталий Миколенко, 18. Александр Тимчик, 19 Денис Попов, 21 Александр Караваев, 22 Николай Матвиенко.
  • Полузащитники: 3. Георгий Судаков, 5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Богдан Леднев, 8. Артем Бондаренко, 10 Николай Шапаренко, 11. Марлос, 15. Виктор Цыганков, 17 Евгений Макаренко, 20. Александр Зубков.
  • Нападающие: 9. Артем Беседин, 14 Артем Довбик.

Седьмой номер для Леднева и Бондаренко с Судаковым. Объявленная заявка сборной Украины на матч с Бахрейном - изображение 1

Стартовый свисток прозвучит в 21:00. За матчем Вы можете следить на сайте UA-Футбол благодаря текстовой онлайн трансляции.

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В статье: Национальная сборная Украины
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Источник:
УАФ

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Комментарии (4)
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YANKEE (Boston)
23.05.2021 в 13:51
Ого в заявке нету Коваленко. Берегут нашу звездочку, на евро припасают
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+1
-1
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YANKEE (Boston)
23.05.2021 в 13:44
7-ку нужно заслужить, так же как и 10-ку
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+1
0
sergkir
23.05.2021 в 14:15
Это раньше так было, а сейчас и в сборную берут даже болельщики их первый раз слышат
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+1
0
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Spokoyno (Киев)
23.05.2021 в 13:32
3 і тут Су... Не розумію, як можна потенційному гравцю півзахисту давати номер основного крайнього захисника
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0
-1


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