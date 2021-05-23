Караваев: У нас после Бахрейна будет три выходных дня, чтобы немножко отдохнуть, развеяться, грубо говоря

Игрок Национальной сборной Украины и киевского "Динамо" Александр Караваев прокомментировал положение дел в составе главной команды страны:

"Некоторые клубы закончили чуть раньше, мы играли чуть позже. Нужно привести нас к общим кондиций, поэтому на этой неделе мы готовились функционально, и сейчас у нас будет игра, а потом три дня выходных, чтобы немножко отдохнуть, развеяться, грубо говоря", - сказал Караваев.

Напомним, что игроки "Динамо" позже прибыли на сбор, чем остальные футболисты из-за участия в финальном матче Кубка Украины против "Зари", который проходил через четыре дня после последнего игрового дня в УПЛ.