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Национальная сборная Украины

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Караваев: У нас после Бахрейна будет три выходных дня, чтобы немножко отдохнуть, развеяться, грубо говоря

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Перерыв тоже нужен

Караваев: У нас после Бахрейна будет три выходных дня, чтобы немножко отдохнуть, развеяться, грубо говоря

Фото: ФК Динамо

Новина українською

Игрок Национальной сборной Украины и киевского "Динамо" Александр Караваев прокомментировал положение дел в составе главной команды страны:

"Некоторые клубы закончили чуть раньше, мы играли чуть позже. Нужно привести нас к общим кондиций, поэтому на этой неделе мы готовились функционально, и сейчас у нас будет игра, а потом три дня выходных, чтобы немножко отдохнуть, развеяться, грубо говоря", - сказал Караваев.

Напомним, что игроки "Динамо" позже прибыли на сбор, чем остальные футболисты из-за участия в финальном матче Кубка Украины против "Зари", который проходил через четыре дня после последнего игрового дня в УПЛ.

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В статье: Александр Караваев Национальная сборная Украины
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Источник:
Футбол News

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