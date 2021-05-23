Национальная сборная Украины
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ФОТО утренней предматчевой тренировки сборной Украины
С позитивным настроем
УАФ/Павло Кубанов
Сегодня сборная Украины проведет свой первый товарищеский матч в рамках подготовки к Чемпионату Европы-2020 против Бахрейна.
Подопечные Шевченко в день матча на стадионе "Солнечный" в Харькове провели утреннюю тренировку под аккомпанемент яркой солнечной погоды.
В занятии приняли участие все 23 футболиста, которые попали в
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