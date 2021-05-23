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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ФОТО утренней предматчевой тренировки сборной Украины

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

С позитивным настроем

ФОТО утренней предматчевой тренировки сборной Украины

УАФ/Павло Кубанов

Новина українською

Сегодня сборная Украины проведет свой первый товарищеский матч в рамках подготовки к Чемпионату Европы-2020 против Бахрейна.

Подопечные Шевченко в день матча на стадионе "Солнечный" в Харькове провели утреннюю тренировку под аккомпанемент яркой солнечной погоды.

В занятии приняли участие все 23 футболиста, которые попали в заявку сборной на поединок против Бахрейна. Начало встречи в 21:00.

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В статье: Национальная сборная Украины
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