ФОТО утренней предматчевой тренировки сборной Украины

Сегодня сборная Украины проведет свой первый товарищеский матч в рамках подготовки к Чемпионату Европы-2020 против Бахрейна.

Подопечные Шевченко в день матча на стадионе "Солнечный" в Харькове провели утреннюю тренировку под аккомпанемент яркой солнечной погоды.