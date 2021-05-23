  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Федецкий: Бахрейн - это соперник не того уровня, к которому мы привыкли
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Федецкий: Бахрейн - это соперник не того уровня, к которому мы привыкли

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Экс-игрок сборной настроен оптимистично

Федецкий: Бахрейн - это соперник не того уровня, к которому мы привыкли

24 канал

Новина українською

Бывший правый защитник сборной Украины Артем Федецкий дал комментарий перед товарищеским матчем Украина - Бахрейн, который состоится сегодня в 21:00:

"Для Украины матч с Бахрейном — это будет такая тренировка с повышенной ответственностью. Ребята некоторое время не виделись. Мне кажется, в этом матче Андрей Шевченко даст сыграть тем людям, которые находятся в расширенном списке. Он даст им себя проявить. Шевченко и так знает возможности всех игроков. Но это еще для себя контрольная проверка футболистов, чтобы уже утвердить, кто из ребят на перспективу попадет в заявку на Евро.

Понятно, что Бахрейн — это соперник не того уровня, к которому мы привыкли в недавних матчах "желто-синих" в Лиге наций и отборе на чемпионат мира. Но это — сборная Украины, нужно к любому сопернику относиться со всей серьезностью. Думаю, ребята, которые выйдут на футбольное поле, захотят себя показать с самой лучшей стороны.

Матч будет в Харькове в присутствии 20 тысяч зрителей? Это шикарно, конечно же! Прекрасно, что матч будет со зрителями. Конечно, это уже совсем другой футбол. Когда мы наблюдали матчи зарубежных чемпионатов с интершумом, это не то. Когда играешь при зрителях, это совсем другие ощущения. Тем более, играть в Украине при своих фанатах — это супер! Ребята уже этого ждали.

Я думаю, 20 тысяч — это не последняя цифра. Мне кажется, будет больше зрителей на "Металлисте".

Какой может быть счет? Мне кажется, счет будет 2:0 или 3:0 в пользу сборной Украины! Но все-таки поставлю на 3:0!", — сказал Федецкий.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Артем Федецкий Национальная сборная Украины Бахрейн
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
meta-ratings.com.ua

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Olegyurchak (Хмельницький )
23.05.2021 в 16:54
Слушай ты, уровень, вам после Казахстана лучше не разговаривать.
Ответить
0
0
янковский ян (Запорожье)
23.05.2021 в 16:25
Будет 30000. К тем 20000 ещё 10000 пройдут по левым каналам. Так что без поддержки не останутся
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...