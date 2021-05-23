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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Сидорчук: Мне кажется, что тренеры сборной выключают свои планшеты только ночью, когда ложатся спать

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Постоянно в работе

Сидорчук: Мне кажется, что тренеры сборной выключают свои планшеты только ночью, когда ложатся спать

facebook.com/andriy.pavelko

Новина українською

Полузащитник Национальной сборной Украины Сергей Сидорчук рассказал о тренерском штабе команды:

"Мне не довелось сыграть с Андреем Шевченко в одной команде — совсем немного мы, так сказать, разминулись в Динамо и в сборной. Но с первого дня его работы я убедился в том, что он такой же, каким представлялся мне в качестве игрока — максималист с большой буквы, постоянно работающий над собой. Андрей Николаевич сразу собрал настоящую команду профессионалов — своих помощников.

Смотришь на них — они все буквально на одной волне. Придерживаются одной и той же точки зрения, без шараханий и паники. В предельно сжатые сроки тренерский штаб сборной, зная наши сильные стороны, определяет недостатки в игре соперника и направляет нас так, чтобы нанести удар именно по уязвимому месту.

Понятно, что перед матчами с самыми сильными сборными делается упор на то, как нивелировать их козыри. Смотришь на штаб — они все время в работе. Постоянно с техникой, анализируется каждая тренировка. Мне кажется, что они выключают свои планшеты только ночью, когда ложатся спать", - сказал Сидорчук.

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В статье: Национальная сборная Украины Сергей Сидорчук
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