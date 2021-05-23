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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Бондарь: Не зря Украину называют одним из фаворитов Евро

Национальная сборная Украины
(3 голосов)

Игрок верит в национальную команду

Бондарь: Не зря Украину называют одним из фаворитов Евро

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Защитник "Шахтера" Валерий Бондарь вспомнил победу на юношеском чемпионате мира и поделился впечатлениями об украинской сборной перед матчем с Бахрейном:

- Перед началом юношеского чемпионата мира чувствовали, что можете сотворить сенсацию?
- Не было чувства, но мы верили в это. Скажу честно, перед чемпионатом мира мы собирались всей командой, посмотрели сетку, кто нам может попасться, если выходить со второго или третьего места. Посмотрели, подумали, что давайте ребята дойдем до полуфинала или финала, давайте возьмем медали на таком большом турнире. Все сказали – да, хорошо. Были определенные правила, которые помогли нам победить, которые соблюдали все игроки все 38 дней. О чем мы договорились, все было соблюдено. За счет этого мы выиграли, потому что мы верили друг в друга, в эту победу, что мы можем. Хотелось громко хлопнуть дверью. U-20 – это была последняя стадия, мы понимали, что с Александром Васильевичем Петраковым и тренерским штабом попрощаемся, очень хотелось ему сделать приятное, потому что он сделал для нас многое, мы так хотели его отблагодарить.

- Такая большая победа не вскружила голову молодым ребятам?
- Думаю, нет. Это только маленькая ступенька, которая позволит нам двигаться во взрослом футболе и добиваться еще больших результатов и побед. Тем более, сейчас у сборной Украины очень сильный состав, и не зря ее называют одним из фаворитов на предстоящем чемпионате Европы.

- Назовите трех самых сильных игроков сборной Украины по характеру, таланту и мышлению?
- Я думаю, Коля Матвиенко – талантливый парень и мышление у него одно из лучших на футбольном поле. Также Саша Зинченко и Руслан Малиновский.

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В статье: Юношеская сборная Украины (U-20) Национальная сборная Укрианы Валерий Бондарь
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Источник:
Shakhtar Club

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Комментарии (9)
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Olegyurchak (Хмельницький )
23.05.2021 в 20:03
Заберите у ребёнка микрофон. Перед людьми неудобно.
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+1
0
Acsakal (Kharkov)
23.05.2021 в 19:36
Цікаво: а про що вони домовилися перед ЧС U-20? Не бухати? Дівок не ...? Без чого саме вони обходилися 38 діб?
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+1
0
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
23.05.2021 в 19:30
Цікаво, чи згодні з цим фіни та казахи?
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+1
0
avatar
Микко82 (Херсон)
23.05.2021 в 19:26
Це напевно йому Даша Савіна таке підказала. Вона ж тепер експерт... Замість Леоненка свєркає умом...
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+4
0
Ol-g (Одесса)
23.05.2021 в 19:23
Единственным фаворитом.
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+1
0
avatar
Red_Cat (Салоники)
23.05.2021 в 19:04
чем их там палкин накуривает?
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+4
0
ukatan (Харьковская обл.)
23.05.2021 в 19:02
А после ЕВРО мальчик скажет: "не повезло"...
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+3
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
23.05.2021 в 18:49
Интересненькое интервью... А кто еще, кроме Бондаря, видит в сборной Украины одного из фаворитов Евро-2020 ??? Огласите пжлста весь список. . .
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+4
0
oda1979 (Запорожье)
23.05.2021 в 19:12
Палкин, Протасов, бессонов..
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+3
-1


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