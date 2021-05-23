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18-летний Судаков дебютировал за национальную сборную Украины

Национальная сборная Украины
(5 голосов)

Георгий заменил в перерыве Шапаренко

18-летний Судаков дебютировал за национальную сборную Украины

Новина українською

В товарищеском матче национальная сборная Украины играет против команды Бахрейна.

В перерыве коуч украинцев Андрей Шевченко сделал несколько замен, в частности вместо Николая Шапаренко на поле вышел Георгий Судаков.

Для 18-летнего хавбека донецкого "Шахтера" этот поединок стал дебютным в футболке национальной украинской сборной.

В текущем сезоне на клубном уровне Судаков принял участие в 14 матчах, в которых записал на свой счет один забитый мяч.

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В статье: сборная Украины Георгий Судаков
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Комментарии (4)
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Lithium (Киев)
23.05.2021 в 23:09
Редакция, что вы там курите, какой Шапаренко?
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+1
0
Димитър из Софии (София)
23.05.2021 в 22:58
Лучше бы Леднева выпустил.
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+3
0
avatar
Romerik (YNWA)
23.05.2021 в 22:56
Я не чув ні разу його на полі, і не бачив...Вот такий дебют...
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+3
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
23.05.2021 в 22:15
Це ні про що не говорить.
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+1
0


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