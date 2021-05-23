Национальная сборная Украины
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18-летний Судаков дебютировал за национальную сборную Украины
Георгий заменил в перерыве Шапаренко
В товарищеском матче национальная сборная Украины играет против команды Бахрейна.
В перерыве коуч украинцев Андрей Шевченко сделал несколько замен, в частности вместо Николая Шапаренко на поле вышел Георгий Судаков.
Для 18-летнего хавбека донецкого "Шахтера" этот поединок стал дебютным в футболке национальной украинской сборной.
В текущем сезоне на клубном уровне Судаков принял участие в 14 матчах, в которых записал на свой счет один забитый мяч.
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Комментарии (4)
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Lithium (Киев)
23.05.2021 в 23:09
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Димитър из Софии (София)
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Romerik (YNWA)
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
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