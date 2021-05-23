18-летний Судаков дебютировал за национальную сборную Украины

В товарищеском матче национальная сборная Украины играет против команды Бахрейна.

В перерыве коуч украинцев Андрей Шевченко сделал несколько замен, в частности вместо Николая Шапаренко на поле вышел Георгий Судаков.

Для 18-летнего хавбека донецкого "Шахтера" этот поединок стал дебютным в футболке национальной украинской сборной.

В текущем сезоне на клубном уровне Судаков принял участие в 14 матчах, в которых записал на свой счет один забитый мяч.