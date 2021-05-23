ТМ. Украина - Бахрейн 1:1. Героическое спасение от стыдобы

"Украина – впереди планеты всей"... Нет, это не про результаты на футбольном поле, а про организацию футбольного хозяйства. Пока большинство участников предстоящего чемпионата Европы только объявляют расширенные заявки, сборная Украины уже проводит спарринги.

Сегодня – против Бахрейна. Трудно как-то оценивать суть и значение этого матча. Вероятно, Андрей Шевченко планировал применить в игре какие-то нестандартные тактические ходы, чтобы отточить их выполнение до автоматизма. Однако мы увидели сборную Украины в той формации, которая не была ходовой в трех последних поединках команды. То есть, с четырьмя защитниками, тремя игроками центральной зоны, широкими флангами полузащиты. Бросалось в глаза появление Марлоса на левой бровке. Эта позиция в сборной Украины является проблемной, поэтому дополнительная опция перед чемпионатом Европы не помешает. Также этот поединок должен был дать ответ на вопрос, готов ли кто-то другой заменить в центре поля бесспорных лидеров "сине-желтых" Зинченко и Малиновского? Шевченко нынче доверился Шапаренко, но в отношении Николая не было страха. Интересно было взглянуть на Макаренко, который должен был действовать чуть выше Степаненко. То есть, больше заботиться о конструктиве, а не разрушении.

Неплохой поединок провели крайние защитники Тымчик и Мыколенко. Оба в первом тайме немало подключались к атакам и раздавали интересные передачи. Хотя в целом опасными моментами Украина не фонтанировала. Удар Степаненко на стартовых минутах был далек от идеала, на прострел Марлоса с зоны левого инсайда никто не откликнулся, а выход Артема Беседина был остановлен сигналом арбитра об офсайде.

Финальный отрезок первого тайма Марлос проводил уже на правом фланге, однако самый острый момент натурализованный бразилец создал со стандарта – прямым ударом со штрафного. Мяч просвистел рядом со штангой, а вот удары Беседина были корявыми. Артем бил трижды с разных позиций, но лишь однажды попал в створ, уж слишком просто для вратаря. Также к негативу первого тайма следует отнести нервозность Анатолия Трубина: почти всегда, когда молодой голкипер встречался с мячом, чувствовалась тревога.

Перед самым свистком на перерыв свой шанс забить упустил Зубков, но такое расточительство игрока "Ференцвароша" не должно удивлять болельщиков сборной Украины. Логично, что на вторую 45-минутку Александр не вышел. Дебютировал Судаков, но забить сначала могла сборная Бахрейна. Очередная ошибка украинцев у своих ворот подарила сопернику шанс, и только недостаток мастерства помешал гостям отличиться.

А у Украины впереди вся острота шла от Марлоса. Даже когда на поле появились Цыганков и Довбык (вместо Зубкова и Беседина), атаки разгонял игрок "Шахтера". Впоследствии присоединился и Довбык: первый удар был пристрелкой, а вот второй должен был поражать беспощадно. Однако Артем умудрился не поразить пустые ворота, а попасть в штангу. Острый угол – не оправдание.

Украина нагнетала. Удары Сидорчука и Шапаренко свидетельствовали о преимуществе в центре поля, но в штрафной Бахрейна не было пожаров. Гости защищались большими силами, организованно. Команда не бездарная, но и хватающая звезд с неба. Однако чтобы забить сборной Украины, не нужно лететь в космос. Достаточно просто дождаться ошибки. Как это сделал 10-й номер сборной Бахрейна Аль Хумадан. Он ворвался в штрафную площадь украинцев, имея "на хвосте" двух оппонентов. Однако Трубин все равно вышел далеко из ворот и бездумно пошел в столкновение. Пенальти, который и реализовал Сайед Дхия.

Он впоследствии имел возможность забить и второй мяч, но снаряд разминулся со штангой. Это был один из немногих выпадов Бахрейна в конце матча, тогда как Украина почти всей командой пошла вперед. Тень позора спарринга с Мальтой (поражение 0:1, надолго оставшееся пятном на репутации Шевченко) гнала вперед, но нет порядка там, где есть спешка. Удары Шапаренко, Цыганкова и Довбыка не принесли успеха, хотя старался и Марлос. Все шло к поражению, но спас Виктор Цыганков. Лидер киевского "Динамо" откликнулся на прострел Довбыка и закатил мяч в пустые ворота.

Героическое спасение от позора... Товарищеские матчи не ценны результатом, но в контексте сборной Украины важно было выиграть эту игру. Выиграть и улучшить себе настроение после ничьих с Финляндией и Казахстаном. Взамен же имеем отпечаток поговорки "чем дальше в лес – тем больше дров". Очевидно, это наш уровень и на Евро надо ехать с очень сдержанными ожиданиями.

Товарищеский матч сборных

Харьков. ОСК "Металлист". 23.05.2021

Арбитр в поле – Павел Орел (Чехия)

Украина – Бахрейн 1:1

Голы: Виктор Цыганков 90+1 - Саед Дхия 76

Украина: Анатолий Трубин – Александр Тымчик (Александр Караваев 78), Сергей Кривцов (Денис Попов 63), Николай Матвиенко, Виталий Мыколенко – Тарас Степаненко (Геннадий Судаков 46) – Николай Шапаренко, Евгений Макаренко (Сергей Сидорчук 64) – Александр Зубков (Виктор Циганков 46), Марлос – Артем Беседин (Артем Довбык 46)

Бахрейн: Ибрагим Лутфала – Аль Хумадан (Хасим Тхелаиф 76), Ахмад Абдалла, Ахмад Набиль (Абдула Халед 76), Хамад Шамасани (Саед Иса Саед 85), Али Харам, Джасам Шейх, Камиль Асвад (Саед Дхия 65), Магди Хамидани, Мухаммад Маргун (Али Мадан 76), Мухамад Рамаихи (Абас Фатхел 85)

Предупреждения: Кривцов 15, Сидорчук 90+3 – Маргун 38, Асвад 49, Харам 59