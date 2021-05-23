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Национальная сборная Украины

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ТМ. Украина - Бахрейн 1:1. Героическое спасение от стыдобы

Национальная сборная Украины
(5 голосов)

Ничьи с финнами и Казахстаном, теперь - с Бахрейном. Наш уровень. А еще у Шевы была Мальта

ТМ. Украина - Бахрейн 1:1. Героическое спасение от стыдобы

фото - Олександр Приходько

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

"Украина – впереди планеты всей"... Нет, это не про результаты на футбольном поле, а про организацию футбольного хозяйства. Пока большинство участников предстоящего чемпионата Европы только объявляют расширенные заявки, сборная Украины уже проводит спарринги.

Сегодня – против Бахрейна. Трудно как-то оценивать суть и значение этого матча. Вероятно, Андрей Шевченко планировал применить в игре какие-то нестандартные тактические ходы, чтобы отточить их выполнение до автоматизма. Однако мы увидели сборную Украины в той формации, которая не была ходовой в трех последних поединках команды. То есть, с четырьмя защитниками, тремя игроками центральной зоны, широкими флангами полузащиты. Бросалось в глаза появление Марлоса на левой бровке. Эта позиция в сборной Украины является проблемной, поэтому дополнительная опция перед чемпионатом Европы не помешает. Также этот поединок должен был дать ответ на вопрос, готов ли кто-то другой заменить в центре поля бесспорных лидеров "сине-желтых" Зинченко и Малиновского? Шевченко нынче доверился Шапаренко, но в отношении Николая не было страха. Интересно было взглянуть на Макаренко, который должен был действовать чуть выше Степаненко. То есть, больше заботиться о конструктиве, а не разрушении.

Неплохой поединок провели крайние защитники Тымчик и Мыколенко. Оба в первом тайме немало подключались к атакам и раздавали интересные передачи. Хотя в целом опасными моментами Украина не фонтанировала. Удар Степаненко на стартовых минутах был далек от идеала, на прострел Марлоса с зоны левого инсайда никто не откликнулся, а выход Артема Беседина был остановлен сигналом арбитра об офсайде.

Финальный отрезок первого тайма Марлос проводил уже на правом фланге, однако самый острый момент натурализованный бразилец создал со стандарта – прямым ударом со штрафного. Мяч просвистел рядом со штангой, а вот удары Беседина были корявыми. Артем бил трижды с разных позиций, но лишь однажды попал в створ, уж слишком просто для вратаря. Также к негативу первого тайма следует отнести нервозность Анатолия Трубина: почти всегда, когда молодой голкипер встречался с мячом, чувствовалась тревога.

Перед самым свистком на перерыв свой шанс забить упустил Зубков, но такое расточительство игрока "Ференцвароша" не должно удивлять болельщиков сборной Украины. Логично, что на вторую 45-минутку Александр не вышел. Дебютировал Судаков, но забить сначала могла сборная Бахрейна. Очередная ошибка украинцев у своих ворот подарила сопернику шанс, и только недостаток мастерства помешал гостям отличиться.

А у Украины впереди вся острота шла от Марлоса. Даже когда на поле появились Цыганков и Довбык (вместо Зубкова и Беседина), атаки разгонял игрок "Шахтера". Впоследствии присоединился и Довбык: первый удар был пристрелкой, а вот второй должен был поражать беспощадно. Однако Артем умудрился не поразить пустые ворота, а попасть в штангу. Острый угол – не оправдание.

Украина нагнетала. Удары Сидорчука и Шапаренко свидетельствовали о преимуществе в центре поля, но в штрафной Бахрейна не было пожаров. Гости защищались большими силами, организованно. Команда не бездарная, но и хватающая звезд с неба. Однако чтобы забить сборной Украины, не нужно лететь в космос. Достаточно просто дождаться ошибки. Как это сделал 10-й номер сборной Бахрейна Аль Хумадан. Он ворвался в штрафную площадь украинцев, имея "на хвосте" двух оппонентов. Однако Трубин все равно вышел далеко из ворот и бездумно пошел в столкновение. Пенальти, который и реализовал Сайед Дхия.

Он впоследствии имел возможность забить и второй мяч, но снаряд разминулся со штангой. Это был один из немногих выпадов Бахрейна в конце матча, тогда как Украина почти всей командой пошла вперед. Тень позора спарринга с Мальтой (поражение 0:1, надолго оставшееся пятном на репутации Шевченко) гнала вперед, но нет порядка там, где есть спешка. Удары Шапаренко, Цыганкова и Довбыка не принесли успеха, хотя старался и Марлос. Все шло к поражению, но спас Виктор Цыганков. Лидер киевского "Динамо" откликнулся на прострел Довбыка и закатил мяч в пустые ворота.

Героическое спасение от позора... Товарищеские матчи не ценны результатом, но в контексте сборной Украины важно было выиграть эту игру. Выиграть и улучшить себе настроение после ничьих с Финляндией и Казахстаном. Взамен же имеем отпечаток поговорки "чем дальше в лес – тем больше дров". Очевидно, это наш уровень и на Евро надо ехать с очень сдержанными ожиданиями.

Товарищеский матч сборных
Харьков. ОСК "Металлист". 23.05.2021
Арбитр в поле – Павел Орел (Чехия)

Украина – Бахрейн 1:1
Голы: Виктор Цыганков 90+1 - Саед Дхия 76

Украина: Анатолий Трубин – Александр Тымчик (Александр Караваев 78), Сергей Кривцов (Денис Попов 63), Николай Матвиенко, Виталий Мыколенко – Тарас Степаненко (Геннадий Судаков 46) – Николай Шапаренко, Евгений Макаренко (Сергей Сидорчук 64) – Александр Зубков (Виктор Циганков 46), Марлос – Артем Беседин (Артем Довбык 46)

Бахрейн: Ибрагим Лутфала – Аль Хумадан (Хасим Тхелаиф 76), Ахмад Абдалла, Ахмад Набиль (Абдула Халед 76), Хамад Шамасани (Саед Иса Саед 85), Али Харам, Джасам Шейх, Камиль Асвад (Саед Дхия 65), Магди Хамидани, Мухаммад Маргун (Али Мадан 76), Мухамад Рамаихи (Абас Фатхел 85)

Предупреждения: Кривцов 15, Сидорчук 90+3 – Маргун 38, Асвад 49, Харам 59

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Комментарии (90)
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Гуру (Харьков)
23.05.2021 в 23:21
читаю и в шоке..да, результат г.., но рельно, если бы в завершении играли, как надо играть, то счет был бы разгромным..лучше 1-1 с кучей моментов, чем 3-0 с 3-мя фонарями при засаде в обороне..и да, сборная не топ у Бахрейна, но у нас тупо не было завершающего удара..комбинаци, умные передачи - это было...не хватает техники обработки мяча и завершающего удара..а это исправят...на сколько только не понятно..но так транжирить моменты нельзя..и все же не на столько все плохо, как многие пишут..не айс, но пациент жив.))
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0
0
тутти-10 (Сумська область)
23.05.2021 в 23:20
При умові здорового Яремчука, у нас півтора нападаючих. Довбик ще куди не йшло, але Бєсєдін... С.ка, чого його дисква вже закінчилася??? Де тепер діти це дерево??? Якщо Шева заявить себе замість цього поліна, то толку буде більше
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ДВ (Одесса)
23.05.2021 в 23:16
Беседина на ЕВРО ! Дайте человеку потолкаться , поддержим мастера !!
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Ol-g (Одесса)
23.05.2021 в 23:15
Да, при Реброве этот состав играл бы лучше, конечно, само собой.
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0
0
FCZK-1922 (Кировоград)
23.05.2021 в 23:14
Информативный матч и очень нужный. Из него следует: Марлос к сожалению уже далеко не торт, и быть ему на лавке на подмену. Беседин это максимум третий номер, даже Довбык сыграл гораздо эффективнее, имел пару моментов, хорошо играл в подыграше и сделал гол. Тымчик сырой ещё для сборной. Где этот знаменитый интеллект Матвиенко, наверное там же где и Кривцова, это просто ужасная пара центрбеков, надеюсь они не будут основными на евро, Турбин тоже чудак, два раза умудрился привезти в матче где уровень нападающих соперника нашей первой лиги. Зубков вроде старается, но пока кроме физики толку не много. Мыколенко как всегда сильно. Шапаренко может лучше. Степаненко на уровне. Циганков вообще красень, вышел и столько создал... Караваев не испортил, а Судакова на поле не было, ну это и понятно дебют все таки, пока спишемина это. Попов и Сидор каши не испортили. Думаю Шева увидел в этой игре что хотел и примерно понял кто едет на евро, а кто домой.
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FCZK-1922 (Кировоград)
23.05.2021 в 23:15
Забыл Макаренко, ещё после отборочных писал что этот игрок не уровень сборной.
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Romerik (YNWA)
23.05.2021 в 23:16
Мы мыслим одинаковыми лекалами... Почти половину этого написал я ниже. Я как никто другой с тобой согласен
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FCZK-1922 (Кировоград)
23.05.2021 в 23:19
У болел Ливерпуля и Динамо мысли схожие))
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Одиссей(Афула) (Афула)
23.05.2021 в 23:14
Тымчик пропустил весь сезон,сыграл полматча за ДК с плохой физикой-какая сборная?Судаков-кто это?Он за основу не играл-это игрок сборной?Беседин-когда это проклятое бревно уберут куда то,ни удара ни паса.Какой Кривцов,мяч отскакивает на 2 метра,Зубков-уровень Ференцвароша,какая сборная?Дорого нам обойдется играть без Ярмоленко и Коноплянки,замены нет и если Ярмоленко еще наберет форму то Коноплянка уже все.
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-1
alex.belogubko (одесса)
23.05.2021 в 23:14
после 1 тайма я написал счёт будет 1-1-на больше мы не способны а ещё писал играйте с молдаванами они слабее
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0
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Динамо-машина (Киев)
23.05.2021 в 23:13
Всё как всегда. Крот привёз пенальти и гол, а динамовец забил и ситуацию спас. Не удивлён.
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vituynia (Черкассы)
23.05.2021 в 23:13
С такой игрой осталось ещё на Евро опозориться. А ведь не было только троих игроков основы. С Казахстаном Шева остался доволен, с Бахрейном, я так понимаю,тоже? Как то тревожно перед Евро. Во втором тайме более-менее Макаренко, Довбик (хотя если хочет играть в основе,моменты нужно реализовывать). Цыганков, Караваев поздновато вышли. Остальные дно,Трубин-дважды дно, ему ещё тренироваться и тренироваться.
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Динамо-машина (Киев)
23.05.2021 в 23:15
Трубин вообще перепуганный щенок, куда он побежал?
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тутти-10 (Сумська область)
23.05.2021 в 23:13
Кричали, для чого цей товариський матч? Тільки для того, щоб зрозуміти, який Трубін переляканий і цього вже досить. Ногами не грає. Гру не читає. Якщо він такий з Бахрейном у товарняку, то що буде з Нідерландами на Євро???? Тепер питань ще більше по воротарях. Хто другий після Бущана??? Толіка викреслюємо. Пятов і Лунін тільки тренуються, а не грають...
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Динамо-машина (Киев)
23.05.2021 в 23:16
Лунин номер 2.
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0
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Spokoyno (Киев)
23.05.2021 в 23:12
Товарняк Антігерой Трубін Це його "лебедина пісня" чи свій лантух потроху наповнює? А от з героєм дійсно проблеми Може міні чи мікро Миколенко та ті хто врятував від ганьби...
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Не РЕАЛист (повезло)
23.05.2021 в 23:12
Ура, не проиграли
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
23.05.2021 в 23:11
Норм! Все болельщики Динамо удовольтвероны! Беседя зажёг? Кого ещё не доставили??)))))
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Next-R (Киев)
23.05.2021 в 23:15
Зачем ты к своему тупому коменту приплел болельщиков ДК, ущербная тупая курица?
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
23.05.2021 в 23:16
Тому що тупий
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ДВ (Одесса)
23.05.2021 в 23:11
Тут кияне гонят на Довбика ?? им тяжело конечно признать человека спасшего от позора сегодня - голевой пас на Цыганкова Ну это защитная реакция понятно
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ДВ (Одесса)
23.05.2021 в 23:14
Беседин наше всьо
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Next-R (Киев)
23.05.2021 в 23:16
1 человек с Киева написал про Довбика, и что? Кияне? Не позорься, балабол.
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0
фрілансер (Львів)
23.05.2021 в 23:10
З якого зоопарку випустили цих левів?
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LEVgcUqs (Чернігів)
23.05.2021 в 23:10
Ну що ж нічого дивного, може з-за того, що Шева дав пограти тим гравцям, яких не буде брати на Євро. Але гра збірної , особливо в першому таймі бажає бути значно кращою. Ну зрозуміло. що безсистемний набір гравців на полі збірної України звісно нічого не дав. Якщо виходячи з таких мотивів, що Марлос, Судаков, Кривцов, Макаренко , Зубков або не поїдуть на Євро , або будуть у глибокому запасі, тоді можливо щось і вийде. Ну і Трубін, ---теж глибокий запас, якщо візьме Шева замість Пятова.
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hardcorepwnz (Украина)
23.05.2021 в 23:08
Ну Мальте вообще проиграли, а тут вырвали ничью. Прогресс налицо же
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Olegyurchak (Хмельницький )
23.05.2021 в 23:08
От стыдобы не спаслись. Олени.
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ДВ (Одесса)
23.05.2021 в 23:07
Достойной замены основным вингерам нет.Петряк 33 матча12 голов9 голевых передач
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Запорізьке Торпедо (zp)
23.05.2021 в 23:09
и чем тебя Судаков не устраивает с тремя матчами за кротов
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Мистер Блин (Хмельницкий)
23.05.2021 в 23:07
тактику Шеве нужно в команду мотиватора Блохина))
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Stuntriding (Киев)
23.05.2021 в 23:05
Перепуганное существо ,сегодня бродило в воротах. Какое же оно дубовое.
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
23.05.2021 в 23:07
Зараз з воротарями у зб. дуже Кепсько
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LEVgcUqs (Чернігів)
23.05.2021 в 23:07
Причому тут дуже кепсько , просто стояло на воротах дерево.
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Динамо-машина (Киев)
23.05.2021 в 23:18
Кто такой Кепсько? Новый воротник?)))
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
23.05.2021 в 23:04
Побачимо 3го, що вони про демонструють проти Ольстера, якому у Франції влетіли 0-2.
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Romerik (YNWA)
23.05.2021 в 23:04
Сочувствую тем, кто серьезно воспринимает результат этой игры.. Мне наоборот все понравилось в результате, так как это повод легко как минимум 6-8 людей отсеять с заявки сборной сразу.. Во втором вышла полуосова и дело пошло. Единственная проблема это реализация. Ее нужно исправлять эсктренными темпами...
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Запорізьке Торпедо (zp)
23.05.2021 в 23:06
сочувствую тебе, который верит, что реализацию и соответствующих ей игроков можно привлечь на раз-два)
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Romerik (YNWA)
23.05.2021 в 23:12
Умник, нужно выкручиваться, времени нет.. Понятное дело что это не быстро делается, но нужно постараться..
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Запорізьке Торпедо (zp)
23.05.2021 в 23:03
ну так что, уже можно гнать из сборной пиар-звезду Судакова и звать Безуса?
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
23.05.2021 в 23:05
Добре ще що Ахметов не наказав Шеві поставити мудрика...
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Запорізьке Торпедо (zp)
23.05.2021 в 23:07
добре що Ахметов не наказав Шеві поставити пів-Маріуполя та на додачу отого чувака який п*яним розбив свій Мерин об паркан
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
23.05.2021 в 23:08
Добре! От і поставив основою Динамо!
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
23.05.2021 в 23:14
Поставив 4 проти 5 кротів.
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Next-R (Киев)
23.05.2021 в 23:19
Kolibri, не бзди. Какая основа? По логике так могло бы быть, потому что игроков, которые в своей стране выиграли все что можно, а не тем, кто Агробизнесу сливают и олимпик без судьи обыграть не в силах. Много полезного сделал трубин? кривцов? судаков?
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Dnepr-75 (Днiпро)
23.05.2021 в 23:03
А можно ещё послабей команду для спарринга найти ,чтоб выиграть и почувствовать вкус перемоги перед евро?
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Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
23.05.2021 в 23:03
Непобедимая сборная Шевченка
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
23.05.2021 в 23:01
1:1 это стабильность!
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MaximSK (Киев)
23.05.2021 в 23:00
Мы четвертый раз подряд играем 1:1, это уже стало традицией. А если по игре, то с каждым матчем все больше деградируем, как мы собираемся играть на Евро с такими игроками и тренерами непонятно, у нас большой спад в игре по сравнению с прошлым годом. Не было из основных только Малиновского, Зинченко и Яремчука.
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Dimka26 (Чернигов)
23.05.2021 в 23:03
и Ярмоленка)
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Konomist@mail.ru (Запорожье)
23.05.2021 в 23:04
Только?))) Ну как бы Малиновский с Зинченко лидеры текущей сборной, а Яремчук лучший среди форвардов
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Просто football фан (Рівне)
23.05.2021 в 23:05
Не зовсім так. Мінус сильні вінгери, через яких ми грали завжди і зокрема вигравали відбір з такою схемою. А це вже пів команди! Все таки, Петряка можна було б спробувати інвертованим.
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
23.05.2021 в 23:08
Якщо петряка, то тоді можна ще кого з чемпіонату Естонії. Хіба мало Зубкова? (
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Просто football фан (Рівне)
23.05.2021 в 23:10
Правоногого вінгера!
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Очманілий Заєць (Odessa)
23.05.2021 в 23:00
Одне питання до Шеви: на хіба нам такі товарняки? яку інформацію з них можна отримати в принципі?
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Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
23.05.2021 в 23:01
Много инфы мы на равных играем с 99 сборной мира.
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simargl (Чернигов)
23.05.2021 в 23:02
Дело дрянь. Какую ж еще )))?
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Romerik (YNWA)
23.05.2021 в 23:04
В якому сенсі яку?? По цій грі відсіюються як мінімум 5 гравців з заявки збірної...
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
23.05.2021 в 23:00
Бнседя тет-рик? Не?
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storm_ua (Николаев)
23.05.2021 в 23:00
Я не знаю с какими гваделупами мы должны опощориться, чтобы до всех дошло. Андрюха не тренер, ни разу ни в одном глазу.
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
23.05.2021 в 22:59
Ну що, побачили рівень убогих трубіна, Марлоса та Судакова. На підході зірки євро футболу коваленко та Лунін...
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Algrab (Костопiль)
23.05.2021 в 22:59
І переляк у воротах стояв....пипець, а не гра...
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Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
23.05.2021 в 22:59
Красавцы. Лев матчу Шапаренко, а львица Трубин
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Запорізьке Торпедо (zp)
23.05.2021 в 22:59
когда на форуме начинали писать, что у Шевы часто нет внятного плана на игру, что он не может на все сто использовать сильные стороны своей команды и не умеет реагировать на форс-мажоры - набегали девочки-шевочки и проклинали пишущего до седьмого колена. И тыкали в лицо шаровыми победой над Испанией и ничьей с Францией. Ну, где вы теперь, девчата? Ох, как же стремно перед Евро..
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royalstas (Вінниця)
23.05.2021 в 22:59
Можна зробити два висновки - якщо нічого не очікуєш то не розчаровуєшся і то що у нашої збірної величезні трабли з атакою та і в захисті одненький свій да пустим. На жаль ми уже не команда рівня топ 30.
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Очманілий Заєць (Odessa)
23.05.2021 в 22:59
Збірній дуже непогано вдається тренувати наші нерви.
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Dimka26 (Чернигов)
23.05.2021 в 22:58
Сочувствую всем кто смотрел это посмеешище. Смотрели бы лучше Аталанту Милан..
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simargl (Чернигов)
23.05.2021 в 22:57
С каждым матчем всё хуже и хуже... зачем все эти тымчики, судаковы, макаренки, зубковы... ??? Уже даже с Бахрейном ничего показать не можем ... печалька.
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Ol-g (Одесса)
23.05.2021 в 23:21
Да, все эти гречишкины, мальчишкины, штанишкиныскармашкины давно пробуются от нечего делать.
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0
0
Зритель (Харьков)
23.05.2021 в 22:57
Стабильность - признак класса. 1-1 - наше всё. На ЕВРО 2020 на 99% будет повтор ЕВРО 2016. Вопрос - выгонят ли Шевченко после ЕВРО пока остаётся открытым.
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Dimka26 (Чернигов)
23.05.2021 в 22:58
не выгонят.
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alex.belogubko (одесса)
23.05.2021 в 23:09
Шеву подсиживает Ротань -как когда то Заварова выгнали а взяли Шеву а потом и убрали Фоменко--блат это сильная штука я вам скажу
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0
-1
Ol-g (Одесса)
23.05.2021 в 23:19
Ага.
0
0
Ol-g (Одесса)
23.05.2021 в 22:57
Хиляки.
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+2
-3
dmytrohr (Київ)
23.05.2021 в 22:57
А Довбик схоже скучив за дружиною.
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+5
-3
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Viktor Ivanjvich
23.05.2021 в 22:57
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+2
-2
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Romerik (YNWA)
23.05.2021 в 22:56
Трубин точно второй номер на евро, Бущан скорее всего основа. Беседин третий и надеюсь не выйдет. Марлос максимум на пол часа. Цыганков основа, Крывцов запас, а вместо него кто то из дк. Караваев основа, Тымчик сыроват еще. Полузащита в полном порядке у нас будет когда приедут иностранцы плюс Степа и Сидор. В нападении Довбык второй номер. Осталось только определится з правым вингером, потому что беда вообще там...
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+4
-2
Dimka26 (Чернигов)
23.05.2021 в 22:59
это понятно. Как пацан, который только первый сезон выступает за основу, может стабильно выступать на крупном чемпионате?
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0
-1
Джан Мурадов (Придеснянськ)
23.05.2021 в 23:01
А чим цей долбик відрізняється від Беса?
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-3
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Romerik (YNWA)
23.05.2021 в 23:09
Швидший, краще поставлений удар, технічніший. Цих трьох хватить з головою щоб Бес не вийшов на євро взагалі... Єдина його перевага перед Довбиком - гра головою.
+1
0
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usovvictor (Kharkov)
23.05.2021 в 22:56
...мда..., форма очень красивая...
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+3
-1
oda1979 (Запорожье)
23.05.2021 в 22:56
Ну что ж. Однозначно мы фавориты на ЧЕ:)))
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+1
-2
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Next-R (Киев)
23.05.2021 в 22:55
Больше всего бесит кротокоментатор, которой откровенно топит за игроков одной команды.
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+3
-6
FC Energy (Новая Каховка)
23.05.2021 в 22:58
Не было такого
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+3
-2
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Next-R (Киев)
23.05.2021 в 23:12
Пример: кривцов лажает - норм, трубин лажает, комментатор: нашей сборной нужен только позитив. Смотрим дальше: трубин ху-ит мяч куда-то, Макаренко видит мяч летящий в него, пытается принять, но принимает плохо, комментатор: не имеет права игрок уровня СБУ так принимать мяч. И так весь матч.
0
-1
Serg02 (Одесса)
23.05.2021 в 23:00
И я это заметил.
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+1
-1
Джан Мурадов (Придеснянськ)
23.05.2021 в 23:02
Це прислуга Ахметова, А не коментатор.
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+1
-3
FC Energy (Новая Каховка)
23.05.2021 в 22:55
Товарняки сборной Шевченко лучше не смотреть. Тут без слов.
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+2
-2
Запорізьке Торпедо (zp)
23.05.2021 в 22:55
зато нетоварные - другое дело, да
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+1
-1
FC Energy (Новая Каховка)
23.05.2021 в 22:57
Последнее время спад, само собой, но Мальта все ещё в памяти, и вот теперь Бахрейн
+3
-2
royalstas (Вінниця)
23.05.2021 в 22:57
Що? Причому тут це якщо гра нагадувала мачті відбору один в один.
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+1
-1


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