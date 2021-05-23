Трубин: Хочу извиниться перед болельщиками за свою игру, я ее провалил

Вратарь национальной сборной Украины Анатолий Трубин поделился мыслями после ничьи с "Бахрейном".

"Хочу извиниться перед болельщиками за свою игру, потому что я ее провалил. К тому же была ошибка в моменте с пенальти. Также хочу извиниться перед партнерами по команде. Этот результат, в большей степени, на моей вине. Пропустили гол из-за этой глупой ошибки, а потом начали спешить отыграться.

А в целом хорошо играли, в частности во втором тайме. В первой половине контролировали мяч, а потом чуть тяжело было, ведь был недельный цикл по две тренировки. Но играли неплохо.

В моменте с 11-метровым мне не нужно было выходить из ворот, потому что мяч уходил в сторону, не было опасности, наш защитник сопровождал соперника. Не надо было туда идти, а оставаться в воротах и держать позицию.

Сборная Бахрейна хорошо прессинговала, бежала. Может, какое-то волнение было у наших дебютантов. Да, отсутствовали наши лидеры, но на их позиции вышли квалифицированные ребята, которые могут их заменить. Я не думаю, что в этом проблема. В любом матче важен результат, это будет хороший урок. Я говорю лично за себя. Нужно еще лучше работать, еще качественнее тренироваться и готовиться к матчам.

Моя ошибка – это неправильная оценка ситуации. Все ошибаются, но вратарская ошибка заметна всем, потому что в 99% это гол. Хочу сказать огромное спасибо за поддержку, давно такой ее не было. Столько людей пришло. Играть при почти заполненном стадионе – кайф", – рассказал Трубин.