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Трубин: Хочу извиниться перед болельщиками за свою игру, я ее провалил

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Голкипер сборной прокомментировал ничью с Бахрейном

Трубин: Хочу извиниться перед болельщиками за свою игру, я ее провалил

Фото: Динамомания /Автор - Yulia Perekopaiko

Новина українською

Вратарь национальной сборной Украины Анатолий Трубин поделился мыслями после ничьи с "Бахрейном".

"Хочу извиниться перед болельщиками за свою игру, потому что я ее провалил. К тому же была ошибка в моменте с пенальти. Также хочу извиниться перед партнерами по команде. Этот результат, в большей степени, на моей вине. Пропустили гол из-за этой глупой ошибки, а потом начали спешить отыграться.

А в целом хорошо играли, в частности во втором тайме. В первой половине контролировали мяч, а потом чуть тяжело было, ведь был недельный цикл по две тренировки. Но играли неплохо.

В моменте с 11-метровым мне не нужно было выходить из ворот, потому что мяч уходил в сторону, не было опасности, наш защитник сопровождал соперника. Не надо было туда идти, а оставаться в воротах и держать позицию.

Сборная Бахрейна хорошо прессинговала, бежала. Может, какое-то волнение было у наших дебютантов. Да, отсутствовали наши лидеры, но на их позиции вышли квалифицированные ребята, которые могут их заменить. Я не думаю, что в этом проблема. В любом матче важен результат, это будет хороший урок. Я говорю лично за себя. Нужно еще лучше работать, еще качественнее тренироваться и готовиться к матчам.

Моя ошибка – это неправильная оценка ситуации. Все ошибаются, но вратарская ошибка заметна всем, потому что в 99% это гол. Хочу сказать огромное спасибо за поддержку, давно такой ее не было. Столько людей пришло. Играть при почти заполненном стадионе – кайф", – рассказал Трубин.

Видео момента с голом

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В статье: Бахрейн Анатолий Трубин
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Комментарии (4)
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Igor Vasylovych (Червоноград)
24.05.2021 в 01:23
склалося враження, що був неготовий психологічно...
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0
0
Djibouti (Djibouti)
24.05.2021 в 00:56
Хорошо отыграл, ненадо на такие моменты обращать внимание,все будет ок
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0
-1
alex.belogubko (одесса)
24.05.2021 в 00:26
при чём здесь ты -вся команда не играла --позор стыдно
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0
0
sebekkiril (Dm.roslo)
24.05.2021 в 01:12
А хто грав, Бахрейн? Експеримент пройшов невдало, от і все. Кому соромно?
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0
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