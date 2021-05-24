Шевченко: Я доволен игрой и действиями молодых футболистов, они воспринимают наши требования

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал ничью в товарищеском матче с "Бахрейном" (1:1).

- Прежде всего я хочу поблагодарить зрителей за поддержку, нам было очень приятно играть. Спасибо Харькову за такую ​​замечательную атмосферу.

- Какие выводы вы сделали после поединка?

- Для нас было важно получить информацию, в каком состоянии находятся сейчас игроки, ведь неделю назад некоторые из них отставали. Посмотрим статистику, сколько они пробежали, посмотрим, как они восстанавливаются. Я рассматриваю сегодняшнюю игру (23 мая комментарий - прим.) как подготовку к Евро. Команда была под нагрузками, мы не готовились непосредственно к этому матчу, мы готовимся к финальному турниру чемпионата Европы.

В целом я доволен игрой, доволен действиями молодых футболистов, они воспринимают наши требования. Недельный цикл тренировок был очень продуктивным, в футболе очень важна именно подготовка.

- Довольны ли вы в целом первым тренировочным циклом?

- Да, как я уже сказал, мы дали нагрузку футболистам и получили реакцию на него. Теперь у нас будет несколько выходных, а потом мы соберемся 28 мая и готовиться ко второму контрольному матчу, а затем - к третьему. У нас будет потом очень мало времени для подготовки между этими поединками, поэтому было важно дать нагрузку именно сейчас.

- Что сейчас известно о травме Яремчука?

- Яремчук приедет на сбор и пройдет обследование. Посмотрим на его результаты. Врач с ним разговаривал, насколько известно, травма незначительна.

- Как вы можете оценить действия на поле Довбика?

- Когда нападающий выходит, он должен забивать. У Артема были моменты, но он не реализовал их. В то же время он хорошо двигался, принял участие в голевой комбинации. Ему надо прогрессировать. Сейчас говорить, что Довбик уже готов играть за сборную, еще нельзя, но у него есть качества, которые позволяют ему составить конкуренцию другим форвардам.

- У Степаненко был неприятный стык, замена связана с этим?

- Нет, это была плановая замена. У Степаненко небольшой ушиб", - рассказал Шевченко.