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Шевченко: Я доволен игрой и действиями молодых футболистов, они воспринимают наши требования

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Наставник сборной Украины - о ничьей с Бахрейном

Шевченко: Я доволен игрой и действиями молодых футболистов, они воспринимают наши требования

Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал ничью в товарищеском матче с "Бахрейном" (1:1).

- Прежде всего я хочу поблагодарить зрителей за поддержку, нам было очень приятно играть. Спасибо Харькову за такую ​​замечательную атмосферу.

- Какие выводы вы сделали после поединка?

- Для нас было важно получить информацию, в каком состоянии находятся сейчас игроки, ведь неделю назад некоторые из них отставали. Посмотрим статистику, сколько они пробежали, посмотрим, как они восстанавливаются. Я рассматриваю сегодняшнюю игру (23 мая комментарий - прим.) как подготовку к Евро. Команда была под нагрузками, мы не готовились непосредственно к этому матчу, мы готовимся к финальному турниру чемпионата Европы.

В целом я доволен игрой, доволен действиями молодых футболистов, они воспринимают наши требования. Недельный цикл тренировок был очень продуктивным, в футболе очень важна именно подготовка.

- Довольны ли вы в целом первым тренировочным циклом?

- Да, как я уже сказал, мы дали нагрузку футболистам и получили реакцию на него. Теперь у нас будет несколько выходных, а потом мы соберемся 28 мая и готовиться ко второму контрольному матчу, а затем - к третьему. У нас будет потом очень мало времени для подготовки между этими поединками, поэтому было важно дать нагрузку именно сейчас.

- Что сейчас известно о травме Яремчука?

- Яремчук приедет на сбор и пройдет обследование. Посмотрим на его результаты. Врач с ним разговаривал, насколько известно, травма незначительна.

- Как вы можете оценить действия на поле Довбика?

- Когда нападающий выходит, он должен забивать. У Артема были моменты, но он не реализовал их. В то же время он хорошо двигался, принял участие в голевой комбинации. Ему надо прогрессировать. Сейчас говорить, что Довбик уже готов играть за сборную, еще нельзя, но у него есть качества, которые позволяют ему составить конкуренцию другим форвардам.

- У Степаненко был неприятный стык, замена связана с этим?

- Нет, это была плановая замена. У Степаненко небольшой ушиб", - рассказал Шевченко.

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В статье: Андрей Шевченко Украина
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Источник:
УАФ

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Комментарии (7)
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Зритель (Харьков)
24.05.2021 в 09:53
"Ведь модернизировали, подхватили, перестроились, внедрили новый коэффициент, включаешь – не работает" (М. Жванецкий).
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+1
0
Dzutte (Одесса)
24.05.2021 в 09:47
Да прямо тут трагедию делают из этого. Полусоставом сыграли, утром была полноценная двухчасовая тренировка. До лампады тот результат. Более менее показательным будет последний тренировочный матч основным составом, когда с нагрузок соскочат.Поэтому к матчу следует относится аж никак, ну побегали и хорошо... ИМХО...
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+1
-1
2.dc (Николаев)
24.05.2021 в 09:32
Ну, не проиграли, уже хорошо, грустно было бы начинать дорогу по иному. Слегка огорчает несыгранность - но на то они и подготовительные сборы - не все ж время водку пьянствовать. И потом без Зины и Малины судить об основном составе смысла не много. А может и без Ярмолы, на 1, а то и 2 матча, его еще должно хватать, чтобы шороху навести ... И вообще, незачем посыпать голову пеплом, наша сборная уже доказывала, что играть и умеет, и может.
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+1
0
avatar
Maldini (Киев)
24.05.2021 в 09:10
По-зор! НЕ выигрывать в команды под №99 в ФИФА ?! Я предсказал ничью, ведь Бахрейн "стоит" на золоте! Население пол Киева.но денег ?! Думаю.что федерация, Шева и его помощники, кое-чего получили, ну и футболисты разумеется! но есть честь и гордость! Или за деньги и "маму родную ПРОДАМ!". Нужно БЫЛО ВЗЯТЬ ЕЩЁ с Монголией сыграть !? "Стыдно, но факт-4 ничьи.неужели ждёт пятая ??? Шеве нужно красиво уйти.хотя четырёх сыновей нужно подымать,но не за счёт сборной!?
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0
-4
storm_ua (Николаев)
24.05.2021 в 08:50
Андрюха, ты доволен, потому что по своей сути ты не тренер, просто бывший игрок. И к сожалению понятия не имеешь, что делать. Нас уже обыгрывают Гваделупы с буркина фасо, что дальше?
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+2
-3
Olegyurchak (Хмельницький )
24.05.2021 в 08:23
Чуєш ти, задоволений, Безуса виклич доки твої молоді "таланти" ще більше біди не наробили.
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+2
-2
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simargl (Чернигов)
24.05.2021 в 08:14
Сборная Украины даже мёртвая и пьяная, не должна опускаться ниже уровня плинтуса и помнить про Мальту... подготовка подготовкой, но есть болельщики, престиж страны ... хочется надеяться , что игрой сборной будут довольны не только тренеры из Италии, успешной подготовки!!
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+3
-1


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