Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренер сборной Бахрейна: Считаю, что у Украины не было таких шансов как у нас, могло быть 2:0
Элиу Соуз прокомментировал ничью с командой Шевченко
Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов
Главный тренер сборной Бахрейна Элиу Соуза прокомментировал ничью товарищеского поединка с командой Украины (1:1).
"Все могло быть гораздо лучше для нашей команды. Могло быть 2:0, потому что у нас был выход один на один с голкипером. Я считаю, что у Украины не было таких шансов, как у нас. Я доволен, мы играли очень плотно, контролируя мяч против фантастической команды.
Наш соперник - это классный коллектив, чьи игроки выступают в Лиге чемпионов, плюс украинский чемпионат намного сильнее бахрейнского. Но мы хорошо готовились к этому матчу и показали свою игру. Поэтому я очень доволен результатом, который должен вдохновить нас на дальнейшие успехи.
Я знаю, что для сборной Украины очень важно выйти из группы на чемпионате Европы. Если вы сможете это сделать, то все будет в ваших руках. Тогда будет шанс победить даже в четвертьфинале. Желаю вам всего наилучшего на Евро-2020" - сказал Соуз.
Популярное сейчас
- Трубин: Хочу извиниться перед болельщиками за свою игру, я ее провалил
- ТМ. Украина - Бахрейн 1:1. Героическое спасение от стыдобы
- Агуэро в последнем матче за Ман Сити побил рекорд Руни
- Буяльский не сыграет на Евро из-за травмы
- Виктор Вацко поймал карпа весом 21 килограмм. ФОТО
- Вот это отпуск! Карлос Де Пена пасет коров и жарит мясо на гриле. ВИДЕО