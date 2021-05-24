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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Тренер сборной Бахрейна: Считаю, что у Украины не было таких шансов как у нас, могло быть 2:0

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Элиу Соуз прокомментировал ничью с командой Шевченко

Тренер сборной Бахрейна: Считаю, что у Украины не было таких шансов как у нас, могло быть 2:0

Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов

Новина українською

Главный тренер сборной Бахрейна Элиу Соуза прокомментировал ничью товарищеского поединка с командой Украины (1:1).

"Все могло быть гораздо лучше для нашей команды. Могло быть 2:0, потому что у нас был выход один на один с голкипером. Я считаю, что у Украины не было таких шансов, как у нас. Я доволен, мы играли очень плотно, контролируя мяч против фантастической команды.

Наш соперник - это классный коллектив, чьи игроки выступают в Лиге чемпионов, плюс украинский чемпионат намного сильнее бахрейнского. Но мы хорошо готовились к этому матчу и показали свою игру. Поэтому я очень доволен результатом, который должен вдохновить нас на дальнейшие успехи.

Я знаю, что для сборной Украины очень важно выйти из группы на чемпионате Европы. Если вы сможете это сделать, то все будет в ваших руках. Тогда будет шанс победить даже в четвертьфинале. Желаю вам всего наилучшего на Евро-2020" - сказал Соуз.

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В статье: Украина Бахрейн
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Источник:
УАФ

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Комментарии (1)
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Spokoyno (Киев)
24.05.2021 в 10:11
А чого не 5 або 6 чи скільки ЗБ до ворота Трубіна підходила Рахунок більш-менш відповідає грі. Господарі намагалися наступати, гості чудово захищалися та вибігали у контратаки... Утім на 100% перемогу ніхто не заробив!
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