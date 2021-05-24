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"Это большой опыт и вызов для меня, эмоции невероятные". Судаков - о дебюте за сборную Украины

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

18-летний футболист подвел итоги товарищеского матча с "Бахрейном"

"Это большой опыт и вызов для меня, эмоции невероятные". Судаков - о дебюте за сборную Украины

Скриншот: ТК Футбол

Новина українською

Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков прокомментировал свой дебют за национальную команду в матче с "Бахрейном" (1:1).

"Дебютировать за национальную сборную – это мечта каждого футболиста. Я – не исключение. Тем более в таком возрасте (Судакову 18 лет – прим.). Это большой опыт для меня, большой вызов. Это только плюс мне в копилку. Я в таком возрасте должен учиться, набираться опыта. Тем более с такими футболистами, топ-уровня. С таким тренерским штабом. Эмоции невероятные.

Не могу сказать, что были какие-то особые ощущения, когда вышел на второй тайм, потому что каждый матч по-своему особенный. Я просто выхожу и пытаюсь показать то, что умею, то, что я должен делать в каждом матче. Неважно – за сборную или клуб, за молодежную сборную или национальную.

Результат не тот, который мы хотели. Но это товарищеский матч. Мы сделаем выводы и будем готовиться к следующим матчам. Ощущалась усталость, ноги налились, тяжеловато было. Но на нашем уровне это не должно сказываться на игре, мы должны выходить и давать результат", – сказал Судаков.

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В статье: Украина Бахрейн Георгий Судаков
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Источник:
Великий футбол

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Комментарии (3)
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Acsakal (Kharkov)
24.05.2021 в 10:17
Поки що - одні аванси. Коли Шева дебютував за Динамо у 18 або Блохін у 17, то вони одразу ж почали приносити очки команді. А дебюти Судакова за Шахтар і за збірну - це лише очікування, і чи виправдає він їх, чи ні - невідомо. Може піде шляхом Зінченка. А може - шляхом Супряги.
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
24.05.2021 в 09:32
Вдохновило парня!
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Olegyurchak (Хмельницький )
24.05.2021 в 09:17
"Судак ты, голубоглазый." ---("Жмурки")
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