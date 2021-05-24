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"Это большой опыт и вызов для меня, эмоции невероятные". Судаков - о дебюте за сборную Украины
18-летний футболист подвел итоги товарищеского матча с "Бахрейном"
Скриншот: ТК Футбол
Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков прокомментировал свой дебют за национальную команду в матче с "Бахрейном" (1:1).
"Дебютировать за национальную сборную – это мечта каждого футболиста. Я – не исключение. Тем более в таком возрасте (Судакову 18 лет – прим.). Это большой опыт для меня, большой вызов. Это только плюс мне в копилку. Я в таком возрасте должен учиться, набираться опыта. Тем более с такими футболистами, топ-уровня. С таким тренерским штабом. Эмоции невероятные.
Не могу сказать, что были какие-то особые ощущения, когда вышел на второй тайм, потому что каждый матч по-своему особенный. Я просто выхожу и пытаюсь показать то, что умею, то, что я должен делать в каждом матче. Неважно – за сборную или клуб, за молодежную сборную или национальную.
Результат не тот, который мы хотели. Но это товарищеский матч. Мы сделаем выводы и будем готовиться к следующим матчам. Ощущалась усталость, ноги налились, тяжеловато было. Но на нашем уровне это не должно сказываться на игре, мы должны выходить и давать результат", – сказал Судаков.
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