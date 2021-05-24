Стал известен обладатель Лев Матча в поединке Украина - Бахрейн

За время паузы в сборной, как-то подзабыл про этот маразм с этими лэвами. Только услышал от комментатора про эту ...., Так сразу захотелось выключить телевизор. Помнится было давненько что-то похожее, так наши сразу ещё деревяннее становились. История показывает, что это явно не на фарт.