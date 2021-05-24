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Стал известен обладатель Лев Матча в поединке Украина - Бахрейн

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Представитель киевского "Динамо"

Стал известен обладатель Лев Матча в поединке Украина - Бахрейн

Фото: ТК Футбол

Новина українською

Вчера, 23 мая, в рамках подготовки к Евро-2020 сборная Украины сыграла контрольный матч с командой Бахрейном. Встреча завершилась ничьей -1:1.

Во время матча на сайте телеканалов Футбол проводилось голосование за лучшего игрока поединка. Каждый болельщик мог выбрать своего "Лева Матча". По его итогам зрители отдали приз Виталию Миколенко, который набрал 31% голосов. Вслед за ним финишировали Марлос (24%) и Николай Шапаренко (20%).

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В статье: Украина Бахрейн Виталий Миколенко
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (9)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
24.05.2021 в 11:24
Следующей матч будет 1:1
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
24.05.2021 в 11:18
Львів серед баранів не буває.
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+1
-1
Algrab (Костопiль)
24.05.2021 в 11:09
Трубін! Як Лев накинувся на нападника гостей!!!
Ответить
+1
-1
storm_ua (Николаев)
24.05.2021 в 11:09
Все львы, если бы не судья, то проиграли бы сборной аматеров ищ стпаны с размером в село городского типа
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+2
0
Papaye (Dnipro)
24.05.2021 в 11:08
За время паузы в сборной, как-то подзабыл про этот маразм с этими лэвами. Только услышал от комментатора про эту ...., Так сразу захотелось выключить телевизор. Помнится было давненько что-то похожее, так наши сразу ещё деревяннее становились. История показывает, что это явно не на фарт.
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+4
-1
ahaon.koval (Пухівка)
24.05.2021 в 12:18
обов'язково придумають якусь дичину
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0
-1
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
24.05.2021 в 11:07
Все львы!!!
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0
-1
Очманілий Заєць (Odessa)
24.05.2021 в 11:03
Лев матчу однозначно Коваленко. Тільки він не псував гру.
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+5
-3
Algrab (Костопiль)
24.05.2021 в 11:10
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+1
-2


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