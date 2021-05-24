Национальная сборная Украины
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Стал известен обладатель Лев Матча в поединке Украина - Бахрейн
Представитель киевского "Динамо"
Фото: ТК Футбол
Вчера, 23 мая, в рамках подготовки к Евро-2020 сборная Украины сыграла контрольный матч с командой Бахрейном. Встреча завершилась ничьей -1:1.
Во время матча на сайте телеканалов Футбол проводилось голосование за лучшего игрока поединка. Каждый болельщик мог выбрать своего "Лева Матча". По его итогам зрители отдали приз Виталию Миколенко, который набрал 31% голосов. Вслед за ним финишировали Марлос (24%) и Николай Шапаренко (20%).
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Источник:ТК Футбол
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Комментарии (9)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
24.05.2021 в 11:24
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Olegyurchak (Хмельницький )
24.05.2021 в 11:18
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Algrab (Костопiль)
24.05.2021 в 11:09
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storm_ua (Николаев)
24.05.2021 в 11:09
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Papaye (Dnipro)
24.05.2021 в 11:08
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-1
ahaon.koval (Пухівка)
24.05.2021 в 12:18
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0
-1
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
24.05.2021 в 11:07
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Очманілий Заєць (Odessa)
24.05.2021 в 11:03
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Algrab (Костопiль)
24.05.2021 в 11:10
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