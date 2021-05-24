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Буяльский: В глубине души расстроен, что не попаду на Евро, думал, что был шанс

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Хавбек "Динамо" прокомментировал свою травму

Буяльский: В глубине души расстроен, что не попаду на Евро, думал, что был шанс

Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов

Новина українською

Полузащитник "Динамо" Виталий Буяльский рассказал о своей травме, из-за которой он пропустит Евро-2020.

"Травма, как доктора говорят, не сильно тяжелая, но в таком месте, когда идет часто нагрузка на ногу, поэтому нужно внимательно смотреть, процедуры делаю магнит, гель и, в принципе, покой. Трещина - это было после игры с "Зарей" на Кубок.

Был удар, это такой игровой момент, в принципе неважно кто ударил, я почувствовал резкую боль, но потом начал бегать, вроде разбегался, думал, что обычная гематома и пройдет, я доиграл нормально, потом приехал в сборную, тоже в принципе тренировался, под конец тренировки начинала болеть. Я еще потерпел дня три, а уже на четвертый день она еще хуже начала болеть, я уже сказал доктору, чтобы сделать обследование.

Когда сделал первый раз КТ, сразу увидели, я не поверил, попросил сделать еще МРТ, на второй раз уже поверил, что такое может быть. Андрей Николаевич вызвал к себе, поговорили с ним и сказал что на этом жизнь не заканчивается, но сам понимаю, что шансов может таких и не будет, но будем надеяться, что все наладится.

То, что говорят, что я стану сильнее, думаю, это неправда. Все равно ты расстраиваешься где-то в глубине души, думаешь, что вот был шанс, но так сложилось, но ничего, в принципе, главное и в клубе меня доктор поддержал, так же и руководство звонило, сказали, чтоб не расстраивался. Я и не расстраиваюсь так сильно, если я буду думать, что это был последний мой шанс, наверное, нет смысла тогда вообще играть в футбол.

Не сильно сейчас люблю подымать эту тему по поводу сборной, хочу немного отвлечься, в принципе интернет не читаю, это самое важное. Отвлекаюсь. Пока еще, я только пару дней дома, на базу приезжаю делаю процедуры, в кино хожу. Надеюсь на рыбалку поехать, может, если доктора дадут разрешение, может куда-то полечу отдыхать.

Следующие обследование у нас через две с половиной недели, посмотрят как продвигается, потом будет ясно, но как минимум три недели, ну и потом нужно потихоньку начинать нагружать, чтобы не сразу, чтобы не усугубить. Каждому из ребят и Андрею Николаевичу говорил, что верю, что они выйдут из группы, и пройдут как можно дальше, поэтому поддерживаю их и хочу пожелать только удачи и всего самого лучшего", - рассказал Буяльский.

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В статье: Украина Виталий Буяльский Динамо (Киев)
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Источник:
Великий футбол

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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
24.05.2021 в 11:20
З урахуванням з тим, що ми вчора побачили, то ця втрата є незамінною.
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-1
alex.belogubko (одесса)
24.05.2021 в 11:18
тебе повезло уйдёшь от этого позора --они сразу вылетят не кому играть
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