Миколенко: Ощущения отрицательные, очень хотели победить в матче с Бахрейном

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко прокомментировал ничью в товарищеском матче с "Бахрейном" (1:1).

"Приятно, что выделяют таким призом болельщики. Приятно, что голосуют. Вся команда играла и старалась, на индивидуальные награды я не обращаю внимание.

Ощущения отрицательные, мы очень хотели победить в этом матче. Это был дебютный матч на сборе. Важен был результат и выполнить тактические наработки, которые мы тренировали семь дней.

Если мы сыграли вничью, то значит у нас что-то не получилось. Мы старались до последней минуты. Когда забили мяч, мы с Колей Шапаренко еле бежали обратно, но еще были эмоции забить второй мяч. Команду расстраивает, что мы не можем выиграть длительное время, но мы собрались только.

Это первый матч, мы будем сыгрываться. Надеюсь, что мы выиграем в следующем матче", — сказал Миколенко в эфире программы Великий футбол.