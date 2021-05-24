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Довбык на голову сильнее Беседина - эксперт

Национальная сборная Украины
(3 голосов)

Краткие итоги первого контрольного матча сине-желтых перед Евро

Довбык на голову сильнее Беседина - эксперт

фото - УАФ, автор - Павло Кубанов

Сергей Шебек Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший нападающий "Александрии", "Ворсклы" и "Металлиста" Сергей Чуйченко прокомментировал спарринг сборной Украины против Бахрейна, закончившийся со счетом 1:1.

- Вас чем-то удивила сборная Бахрейна, которая находится на 99 месте в рейтинге ФИФА?

- Да, показали себя с наилучшей стороны. Ожидалось, что наша сборная без проблем разберется соперником, но наткнулась на организованную команду. Они играли от обороны на контратаках, а у нас без лидеров Малиновского, Зинченко, Яремчука игра особенно в первом тайме не получилась. Во второй половине после ряда замен началась просматриваться хоть какая-то структура игры. Но в таких матчах главная задача просмотреть, кто в ближайшее время может претендовать на место в сборной. Это первая игра в таком сочетании состава, поэтому она не показатель. Вот уже с Кипром, накануне старта финала Евро-2020, мы должны увидеть более актуальную сборную, с игровыми качествами, и в каких кондициях находится команда. Пока сборная в разобранном состоянии, игроки находятся на разных уровнях. И задача тренерского штаба соединить ребят в целый механизм, чтобы из него никто не выпадал.

- Беседин и Довбык сыграли по тайму. Вам, как бывшему нападающему, чья игра понравилась больше?

- Однозначно Довбыка. Он играет постоянно на острие атаки, умеет правильно и вовремя открыться, тем самым создает себе моменты. Вспомним, как за счет правильного открывания, получив классный пас от Марлоса, обыграл вратаря, но не забил. Если бы реализовал, вообще было бы классно. И гол сравняли после его индивидуально прохода и прострела. За счет габаритов оттеснил защитника, вошел вглубь штрафной, отдал на Цыганкова, и наша сборная сумела уйти от негатива. Так что он на голову сильнее Беседина, который слишком глубоко откатывается назад, а когда нужно быть впереди, уже не успевает.

- Что показала эта игра для нашей сборной?

- Как я сказал, матч носил информационный характер. Показал, что есть ошибки в обороне, не сыгранность вратаря и защиты. Кроме несогласованности в моменте с пенальти, могли уйти с поля поражением 0:2. Тогда было бы совсем печально. На 90-й минуте гости могли забить второй мяч. Хотя во втором тайме сборная полностью переиграла бахрейнцев, но первый провалила. Сыграли два разных тайма. Старались строить атакующие действия на позиционных атаках, но не было командных скоростных действий, и соперник успевал перекрывать зоны. Нашим игрокам не хватало свежести, поэтому не было максимальных скоростей. Но есть еще две игры, через которые нужно выйти на свой прежний уровень.

Напомним, что следующий контрольный поединок сборная Украины проведет третьего июня, соперником команды Шевченко будет сборная Северной Ирландии.

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В статье: Национальная сборная Украины Артем Беседин Артем Довбык
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Комментарии (10)
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ПетроФ (Луцьк)
24.05.2021 в 12:58
А Чуйченко не експерт. Навіть Саленко. коли пяний. а він такий завжди, на голову краще розбирається в футболі.
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0
-1
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
24.05.2021 в 12:52
Беседя, явно не уровень сборной!
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0
0
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
24.05.2021 в 13:02
К сожалению, тут даже с глупой колибри не поспоришь
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0
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
24.05.2021 в 12:51
Согласен
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0
0
Artemanat (Кривой Рог)
24.05.2021 в 12:50
Когда форвард отходит глубже и помогает зацепится за мяч,то кто-то должен выскакивать на место форварда,с этим кто-то у Динамо есть Буяльский
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+1
0
Smooth da Hustler (Львів)
24.05.2021 в 12:46
Беседин игрок с опытом, а Довбык без, но уже сейчас он лучше чем опорник Беседин. Прибавить реализацию и сравнивать неприйдется
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+1
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
24.05.2021 в 12:45
У лучшего нападающего-тренера, обладателя золотого мяча в команде нет ни одного нормального нападающего.
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+1
-1
Весела Дача (Кривий Ріг)
24.05.2021 в 12:44
Саме так, Довбик справжній форвард. Бєсєдєн то полуопорник.
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+2
0
football_soccer (Украина)
24.05.2021 в 12:37
Беседин дерево деревом, но научился хоть периодически в пустые попадать. Довбыку эта наука для бревен еще предстоит. КАК МОЖНО БЫЛО С ДВУХ МЕТРОВ НЕ ПОПАСТЬ В ВОРОТА ПУСТЫЕ????????!!!!!!!!!!
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+1
-4
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Одиссей(Афула) (Афула)
24.05.2021 в 12:47
Где он научился?Ему надо было лишь перекинуть вышедшего вратаря,а он ударил коряво низом в 5 метрах от ворот.А в матчах за ДК надо было головой с метра в пустые ворота и опять мимо.Полное бревно,даже нет понятия перекинуть,пытается сильным ударом забить вышедшему вратарю,который сократил угол обстрела .
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+1
0


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