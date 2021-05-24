Довбык на голову сильнее Беседина - эксперт

Бывший нападающий "Александрии", "Ворсклы" и "Металлиста" Сергей Чуйченко прокомментировал спарринг сборной Украины против Бахрейна, закончившийся со счетом 1:1.

- Вас чем-то удивила сборная Бахрейна, которая находится на 99 месте в рейтинге ФИФА?

- Да, показали себя с наилучшей стороны. Ожидалось, что наша сборная без проблем разберется соперником, но наткнулась на организованную команду. Они играли от обороны на контратаках, а у нас без лидеров Малиновского, Зинченко, Яремчука игра особенно в первом тайме не получилась. Во второй половине после ряда замен началась просматриваться хоть какая-то структура игры. Но в таких матчах главная задача просмотреть, кто в ближайшее время может претендовать на место в сборной. Это первая игра в таком сочетании состава, поэтому она не показатель. Вот уже с Кипром, накануне старта финала Евро-2020, мы должны увидеть более актуальную сборную, с игровыми качествами, и в каких кондициях находится команда. Пока сборная в разобранном состоянии, игроки находятся на разных уровнях. И задача тренерского штаба соединить ребят в целый механизм, чтобы из него никто не выпадал.

- Беседин и Довбык сыграли по тайму. Вам, как бывшему нападающему, чья игра понравилась больше?

- Однозначно Довбыка. Он играет постоянно на острие атаки, умеет правильно и вовремя открыться, тем самым создает себе моменты. Вспомним, как за счет правильного открывания, получив классный пас от Марлоса, обыграл вратаря, но не забил. Если бы реализовал, вообще было бы классно. И гол сравняли после его индивидуально прохода и прострела. За счет габаритов оттеснил защитника, вошел вглубь штрафной, отдал на Цыганкова, и наша сборная сумела уйти от негатива. Так что он на голову сильнее Беседина, который слишком глубоко откатывается назад, а когда нужно быть впереди, уже не успевает.

- Что показала эта игра для нашей сборной?

- Как я сказал, матч носил информационный характер. Показал, что есть ошибки в обороне, не сыгранность вратаря и защиты. Кроме несогласованности в моменте с пенальти, могли уйти с поля поражением 0:2. Тогда было бы совсем печально. На 90-й минуте гости могли забить второй мяч. Хотя во втором тайме сборная полностью переиграла бахрейнцев, но первый провалила. Сыграли два разных тайма. Старались строить атакующие действия на позиционных атаках, но не было командных скоростных действий, и соперник успевал перекрывать зоны. Нашим игрокам не хватало свежести, поэтому не было максимальных скоростей. Но есть еще две игры, через которые нужно выйти на свой прежний уровень.

Напомним, что следующий контрольный поединок сборная Украины проведет третьего июня, соперником команды Шевченко будет сборная Северной Ирландии.