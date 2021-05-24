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Макаренко: Футбол - командная игра. Кто-то ошибся или не подстраховал, и в конце концов не забили

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Полузащитник сборной Украины - о ничьей с Бахрейном

Макаренко: Футбол - командная игра. Кто-то ошибся или не подстраховал, и в конце концов не забили

Скриншот: ТК Футбол

Новина українською

Полузащитник сборной Украины Евгений Макаренко прокомментировал ничью в товарищеском матче с "Бахрейном" (1:1).

"Спасибо большое болельщикам, которые пришли на стадион, к сожалению, мы не обрадовали нашу футбольную страну положительным результатом.

Андрей Николаевич говорил на установке, что мы должны выигрывать, но к сожалению, на последних минутах сравняли счет, недостаточно создали голевых моментов, были моменты, но не довели их до конца.

Футбол – это командная игра. Кто-то ошибся до, кто-то не подстраховал и в конце концов не забили. Были моменты, их было немного. Сегодня (23 мая комментарий - прим.) была задача отработать те связи, ту конструкцию игры, которую требует тренерский штаб, моментами получалось, моментами нет. Была какая-то в первом тайме, может, небольшая нервозность, может, после перерыва.

Моментами хорошо выходили с обороны, моментами совершали ошибки и давали сопернику какие-то шансы и предпосылки для атак, контратак. Тренерский штаб сказал, чтоб провели 4 дня выходных с умом, провели с семьями, набрались положительных эмоций и вернулись ко второму сбору полны сил", - сказал Макаренко.

Напомним, что следующий товарищеский матч сборная Украины сыграет с Северной Ирландией. Встреча состоится 3 июня в Днепре на стадионе "Днепр-Арена" и начнется в 21.00.

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В статье: Украина Евгений Макаренко Бахрейн
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Источник:
Великий футбол

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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
24.05.2021 в 15:05
Футбол --- командная игра. Только такие бараны как ты командой быть не могут. Не дано.
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Очманілий Заєць (Odessa)
24.05.2021 в 14:38
Було півтора момент. Реалізовано - один. Чудова реалізація за повної відсутности "гри".
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