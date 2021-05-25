О критике в адрес сборной Украины после Бахрейна и итогах ТОП-5 чемпионатов. Аудиомнение #95

Обсуждаем спарринг между Украиной и Бахрейном. Послушать выпуски можно на Google Podcasts, YouTube, Castbox – подписывайтесь. На данных площадках вы также найдете подкаст "Халат Милевского".

Тот случай, когда реакции после матча зацепили больше, чем сам поединок. Причем, к сожалению, в негативном ключе. Объясняем, почему паритет с 99-й командой рейтинга – это не сенсация, не провал и не катастрофа. Переживаем за Степаненко, ждем возвращения лидеров и обсуждаем итоги ТОП-5 европейских лиг – еще больше мыслей внутри подкаста.

Таймкоды:

00:00 – Всем привет!

00:33 – Единственный вопрос к Шевченко по спаррингу с Бахрейном – появление Степаненко;

02:00 – О браке на приеме мяча, креативе и реализации на фоне физических нагрузок;

03:54 – Как Трубин вдохновлялся забегом Лунина;

05:07 – Наш уровень поддержки сборной сильно уступает уровню качества игры главной команды – и это огромная проблема;

06:38 – О лидерах сборной Украины;

07:51 – Подведение итогов и просьба трезво оценивать реалии;

10:29 – Финиш Лиги 1;

13:16 – -//- Серии А;

17:34 – -//- Бундеслиги;

20:33 – -//- Ла Лиги;

24:37 – -//- АПЛ;

30:00 – Не попадайте в офсайд!