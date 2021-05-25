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О критике в адрес сборной Украины после Бахрейна и итогах ТОП-5 чемпионатов. Аудиомнение #95

Национальная сборная Украины
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Немного о менталитете и культуре боления

О критике в адрес сборной Украины после Бахрейна и итогах ТОП-5 чемпионатов. Аудиомнение #95

Шахтар

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Обсуждаем спарринг между Украиной и Бахрейном. Послушать выпуски можно на Google Podcasts, YouTube, Castbox подписывайтесь. На данных площадках вы также найдете подкаст "Халат Милевского".

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Тот случай, когда реакции после матча зацепили больше, чем сам поединок. Причем, к сожалению, в негативном ключе. Объясняем, почему паритет с 99-й командой рейтинга – это не сенсация, не провал и не катастрофа. Переживаем за Степаненко, ждем возвращения лидеров и обсуждаем итоги ТОП-5 европейских лиг – еще больше мыслей внутри подкаста.

Таймкоды:

00:00 – Всем привет!

00:33 – Единственный вопрос к Шевченко по спаррингу с Бахрейном – появление Степаненко;

02:00 – О браке на приеме мяча, креативе и реализации на фоне физических нагрузок;

03:54 – Как Трубин вдохновлялся забегом Лунина;

05:07 – Наш уровень поддержки сборной сильно уступает уровню качества игры главной команды – и это огромная проблема;

06:38 – О лидерах сборной Украины;

07:51 – Подведение итогов и просьба трезво оценивать реалии;

10:29 – Финиш Лиги 1;

13:16 – -//- Серии А;

17:34 – -//- Бундеслиги;

20:33 – -//- Ла Лиги;

24:37 – -//- АПЛ;

30:00 – Не попадайте в офсайд!

Комментарии, конструктивная критика и пожелания слушателей будут КРАЙНЕ приветствоваться для улучшения подкаста его авторами.

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В статье: Тарас Степаненко Андрей Шевченко Украина Бавария (Мюнхен) Криштиану Роналду Георгий Бущан Бундеслига Серия А Барселона Руслан Малиновский Евро-2020 Реал (Мадрид) Интер (Милан) Кристоф Гальтье Лига 1 АПЛ Манчестер Сити Атлетико Ла Лига Александр Зинченко Милан Артем Довбик Бахрейн Юлиан Нагельсманн Лилль Рубен Диаш Ювентус Подкаст Аудиомнение Анатолий Трубин Подкасты UA-Футбол
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