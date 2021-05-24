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"Всех в мешок - и с моста". Леоненко раскритиковал игроков сборной Украины за игру с Бахрейном

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Эксперт высказался о ничьей национальной команды

"Всех в мешок - и с моста". Леоненко раскритиковал игроков сборной Украины за игру с Бахрейном

УАФ

Новина українською

Экс-форвард "Динамо", а ныне эксперт каналов "Футбол" Виктор Леоненко прокомментировал ничью сборной Украины в матче с командой Бахрейна (1:1).

"Мне никто не понравился в составе нашей сборной, только спаситель – Виктор Цыганков, остальные все "в мешок и с моста". Марлоса можно отметить только во втором тайме, а в первом тайме нельзя никого особо отметить…

Тымчик бежал бежал бежал и в итоге никуда не прибежал. Первый тайм можно вообще не разбирать, давай со второго начнем. Трубин виноват в результате, а команда, в целом, сыграла плохо. В этой игре было очень много бесполезного времени контроля мяча", - отметил Леоненко.

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В статье: Украина Виктор Леоненко Бахрейн
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Источник:
Великий футбол

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Комментарии (4)
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kalan-86 (Анкара)
24.05.2021 в 15:25
Витя, закрой рот, из него ничего хорошего никогда не выходит.
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
24.05.2021 в 15:20
Так и есть!
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Shilov 2020 (Кировоград )
24.05.2021 в 15:19
Витя жжет как обычно!
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Siren05 (Мариуполь)
24.05.2021 в 15:16
Глубокий анализ... :)
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