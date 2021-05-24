"Всех в мешок - и с моста". Леоненко раскритиковал игроков сборной Украины за игру с Бахрейном

Экс-форвард "Динамо", а ныне эксперт каналов "Футбол" Виктор Леоненко прокомментировал ничью сборной Украины в матче с командой Бахрейна (1:1).

"Мне никто не понравился в составе нашей сборной, только спаситель – Виктор Цыганков, остальные все "в мешок и с моста". Марлоса можно отметить только во втором тайме, а в первом тайме нельзя никого особо отметить…

Тымчик бежал бежал бежал и в итоге никуда не прибежал. Первый тайм можно вообще не разбирать, давай со второго начнем. Трубин виноват в результате, а команда, в целом, сыграла плохо. В этой игре было очень много бесполезного времени контроля мяча", - отметил Леоненко.