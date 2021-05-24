Пять забитых из шести. Как Шевченко Бущану тренировал пенальти - ВИДЕО

Утром в день игры против Бахрейна (1:1) главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко решил проэкзаменовать Георгия Бущана на момент пенальти.

5 подряд 11-тиметровых от коуча голкипер пропустил без вариянтив, а 6 взял. Это был удар паненкой по центру ворот.