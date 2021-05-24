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Пять забитых из шести. Как Шевченко Бущану тренировал пенальти - ВИДЕО

Национальная сборная Украины
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Не прошел только один удар паненкой

Пять забитых из шести. Как Шевченко Бущану тренировал пенальти - ВИДЕО

Фото: УАФ/Автор - Павел Кубанов

Новина українською

Утром в день игры против Бахрейна (1:1) главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко решил проэкзаменовать Георгия Бущана на момент пенальти.

5 подряд 11-тиметровых от коуча голкипер пропустил без вариянтив, а 6 взял. Это был удар паненкой по центру ворот.

Забавно, что именно с пенальти вечером Бахрейн забил Украине (1:1), правда стоял в воротах не Бущан, а Трубин, который этот пенальти и привез.

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В статье: Андрей Шевченко Украина Георгий Бущан Динамо (Киев)
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