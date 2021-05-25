Трубин: Если не принимать во внимание мою ошибку и результат, то играли неплохо

Вратарь национальной сборной Украины Анатолий Трубин поделился мыслями после ничьей с Бахрейном (1:1) , в котором кипер привез пенальти, с которого гости и открыли счет.

"Негативные впечатления, потому что моя игра была ужасной. Я допустил результативную ошибку, которая поставила команду в сложное положение. В общем при нашем контроле мяча были хорошие моменты, которые мы могли реализовать. Если не принимать во внимание мою ошибку и результат, то играли неплохо.

Лично для меня любой матч национальной сборной очень ответственный и важный. Поэтому настраиваешься на него соответственно. Я не разделяю поединки на товарищеские и официальные, так как в национальной сборной нужно показывать свой максимум.

Пока не было конкретного разговора с Андреем Шевченко. Но я уверен, что он недоволен результатом, как и все мы. Сейчас нужно проанализировать свою игру и двигаться вперед.

Далее будет несколько выходных, после чего начнется второй сбор. Будем более конкретно готовиться непосредственно к Евро-2020", – сказал Трубин.