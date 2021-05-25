Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Трубин: Если не принимать во внимание мою ошибку и результат, то играли неплохо
Но игра самого вратаря была "ужасной"
Скриншот: УАФ
Вратарь национальной сборной Украины Анатолий Трубин поделился мыслями после
"Негативные впечатления, потому что моя игра была ужасной. Я допустил результативную ошибку, которая поставила команду в сложное положение. В общем при нашем контроле мяча были хорошие моменты, которые мы могли реализовать. Если не принимать во внимание мою ошибку и результат, то играли неплохо.
Лично для меня любой матч национальной сборной очень ответственный и важный. Поэтому настраиваешься на него соответственно. Я не разделяю поединки на товарищеские и официальные, так как в национальной сборной нужно показывать свой максимум.
Пока не было конкретного разговора с Андреем Шевченко. Но я уверен, что он недоволен результатом, как и все мы. Сейчас нужно проанализировать свою игру и двигаться вперед.
Далее будет несколько выходных, после чего начнется второй сбор. Будем более конкретно готовиться непосредственно к Евро-2020", – сказал Трубин.
Популярное сейчас
- Источник: У Степаненко хроническое повреждение колена
- "Всех в мешок - и с моста". Леоненко раскритиковал игроков сборной Украины за игру с Бахрейном
- Голкипер Никола Василь покинул луганскую Зарю
- ТМ. Украина - Бахрейн 1:1. Героическое спасение от стыдобы
- Вот это отпуск! Карлос Де Пена пасет коров и жарит мясо на гриле. ВИДЕО
- Звезда Тоттенхэма Деле Алли закрутил роман с дочерью Пепа Гвардиолы. ФОТО