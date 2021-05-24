Цыганык: У Буяльского проблемы с голеностопом, ему нужно делать операцию

Украинский журналист Игорь Цыганик рассказал о травме Виталия Буяльского, из-за которой хавбек пропустит Евро-2020 .

"Очень жаль Буяльского. У него реально проблемы с голеностопом. Они были в течение сезона. Ему нужно делать операцию. Но восстановление займет примерно два месяца.

Сейчас у него произошло еще одно повреждение и оно наложилось на предыдущее. Возможно, даже так лучше и для самого футболиста (что не едет на Евро - прим.), но очень жаль его. Он выдал фантастический сезон и он мог бы быть полезным сборной в той игре, которую предлагает Шевченко.

Но сейчас у него есть возможность пролечиться. Ведь те проблемы, которые у него есть, они могут повлиять на его карьеру. Поэтому сейчас надо спокойно вылечиться. Я уверен, что у него впереди еще очень много ярких сезонов и он сыграет и на чемпионате мира, и на чемпионате Европы. Но для сборной Украины это серьезная потеря перед Евро-2020", - сказал Цыганык.