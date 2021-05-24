  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Цыганык: У Буяльского проблемы с голеностопом, ему нужно делать операцию
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Цыганык: У Буяльского проблемы с голеностопом, ему нужно делать операцию

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Недавняя травма наложилась на старое повреждение

Цыганык: У Буяльского проблемы с голеностопом, ему нужно делать операцию

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Украинский журналист Игорь Цыганик рассказал о травме Виталия Буяльского, из-за которой хавбек пропустит Евро-2020.

"Очень жаль Буяльского. У него реально проблемы с голеностопом. Они были в течение сезона. Ему нужно делать операцию. Но восстановление займет примерно два месяца.

Сейчас у него произошло еще одно повреждение и оно наложилось на предыдущее. Возможно, даже так лучше и для самого футболиста (что не едет на Евро - прим.), но очень жаль его. Он выдал фантастический сезон и он мог бы быть полезным сборной в той игре, которую предлагает Шевченко.

Но сейчас у него есть возможность пролечиться. Ведь те проблемы, которые у него есть, они могут повлиять на его карьеру. Поэтому сейчас надо спокойно вылечиться. Я уверен, что у него впереди еще очень много ярких сезонов и он сыграет и на чемпионате мира, и на чемпионате Европы. Но для сборной Украины это серьезная потеря перед Евро-2020", - сказал Цыганык.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Виталий Буяльский Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Football Hub

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
c99baf (Харьков)
25.05.2021 в 00:13
Ещё один доктор - цЫгавнюк?
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...