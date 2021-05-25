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Один из спарринг-партнеров сборной Украины пока не подтвердил свой прилет в Днепр
Ранее товарищеский матч был под угрозой срыва
Футболисты сборной Украины после матча с Бахрейном, который завершился вничью 1:1, получили несколько дней отдыха.
Далее в программе подготовки к финальной части Евро-2020 у подопечных Андрея Шевченко по плану матч против сборной Северной Ирландии, который должен состоятся 3 июня в Днепре.
По информации источника, ирландская ассоциация футбола пока еще не подтвердила свой прилёт в Украину.
Напомним, что ранее у сборной Северной Ирландии сорвался контрольный матч против сборной Турции в Анталье, откуда британцы планировали перелететь в Украину. После этого ирландцы с экономической точки зрения рассматривали вариант отказаться от поездки в Украину, хотя украинская сторона была готова оплатить расходы британцев.
На данный момент известно, что Северная Ирландия заменила спарринг против турков матчем против команды Мальты, который состоится 31 мая.
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