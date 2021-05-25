Шевчук: Скауты клубов УПЛ должны обратить внимание на сборную Бахрейна

Экс-защитник "Шахтера", а ныне эксперт каналов "Футбол" Вячеслав Шевчук прокомментировал ничью сборных Украины и Бахрейна (1:1) .

"Много было забеганий и вбеганий от Тымчика. Может быть, его нужно было как-то по-другому использовать, очень мало было качественных передач с его стороны.

В первом тайме я бы хотел отметить сборную Бахрейна, команда организованная была. Португальский специалист долгое время работал с молодежной сборной Португалии, а сейчас уже несколько лет работает со сборной Бахрейна. Бахрейн – команда, которая очень хорошо организована в обороне и хорошо выходила в атаку, создала несколько отличных моментов в этой игре.

И я скажу, что наши скауты с чемпионата Украины должны обратить внимание на сборную Бахрейна и получить несколько приглашений, если они могут на таком уровне играть, чтобы составить хорошую конкуренцию.

Трубин совершил ошибку, неправильно оценил ситуацию, она была под контролем защитника. Все ошибаются. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Потому, думаю, Трубина нужна поддержать. Когда ты под нагрузкой, мозги не так соображают", - высказался Шевчук.