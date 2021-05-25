Сабо: В двух оставшихся спаррингах нужно играть основой и отработать тактику на Нидерланды

Экс-наставник "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо в эфире ТК Футбол высказался о товарищеских матчах команды Шевченко перед Евро-2020.

"Нет такого, что нужно обязательно выиграть два оставшихся матча. Нужно отработать тактику и выполнить план.

Я считаю, что в этих двух играх следует наиграть тактику на матч с Нидерландами. И обязательно нужно играть основным составом, в том числе выпустить Зинченко и Малиновского. Отработать тактику на Нидерланды", - уверен Сабо.