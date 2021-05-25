  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Сабо: В двух оставшихся спаррингах нужно играть основой и отработать тактику на Нидерланды
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сабо: В двух оставшихся спаррингах нужно играть основой и отработать тактику на Нидерланды

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Советы Андрею Шевченко от Йожефа Сабо

Сабо: В двух оставшихся спаррингах нужно играть основой и отработать тактику на Нидерланды

1927.kiev.ua

Новина українською

Экс-наставник "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо в эфире ТК Футбол высказался о товарищеских матчах команды Шевченко перед Евро-2020.

"Нет такого, что нужно обязательно выиграть два оставшихся матча. Нужно отработать тактику и выполнить план.

Я считаю, что в этих двух играх следует наиграть тактику на матч с Нидерландами. И обязательно нужно играть основным составом, в том числе выпустить Зинченко и Малиновского. Отработать тактику на Нидерланды", - уверен Сабо.

Напомним, что Украина сыграла с Бахрейном (1:1) и проведет спарринги против Северной Ирландии (3 июня) и Кипра (7 июня).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Йожеф Сабо
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...